Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 6 tấn nầm lợn và trứng gà non đông lạnh tại khu vực biên giới xã Hải Sơn. Một số thùng hàng đã bốc mùi hôi thối.

Khoảng 5h ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số đối tượng điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng biên phòng thu giữ 5.150kg nầm lợn đông lạnh, 1.000kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy và một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05. Số thực phẩm được đựng trong các thùng xốp, trong đó một số thùng đã bốc mùi hôi thối.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Các đối tượng khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số hàng trên với tiền công 500.000 đồng/người.

Từ tối 21/10, nhóm này vận chuyển hàng từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn để chờ thời cơ đưa hàng lên bờ. Đến khoảng 5h ngày 22/10, khi các đối tượng đang bốc hàng lên xe, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.