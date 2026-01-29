Ngày 29/1, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị này đang triển khai hoạt động kiểm tra 1.320 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết như thịt và các sản phẩm từ thịt, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh mứt kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra những đầu mối lớn như cơ sở sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ truyền thống. Nếu đủ cơ sở kết luận, các đoàn có thể áp dụng công nghệ kiểm nghiệm tiên tiến như xét nghiệm nhanh bằng thiết bị di động, AI phân tích dữ liệu rủi ro và hệ thống GIS để giám sát chuỗi cung ứng, giúp phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hồi năm 2025. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Hoạt động kiểm tra này diễn ra trong bối cảnh lực lượng công an TPHCM và cả nước liên tục phát hiện nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn quy mô lớn trong những tuần gần đây.

Điển hình, ngày 27/1, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây quy mô lớn chuyên sơ chế thịt ốc bằng hóa chất natri silicate (thường gọi là “thủy tinh lỏng”). Đối tượng Huỳnh Văn Trường đã tổ chức hoạt động này từ năm 2021, sử dụng khoảng 500 tấn natri silicate để xử lý hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu trước khi đưa ra thị trường.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM cho thấy, toàn bộ mẫu thịt ốc được thu giữ đều chứa natri silicate - hóa chất công nghiệp tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Trước đó, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất mì sợi sử dụng hàn the, soda công nghiệp và silicate tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, tổn thương gan, thận và ảnh hưởng sinh sản nếu dùng lâu dài. Đây đều là các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sơ chế thịt ốc bằng hóa chất natri silicate. Ảnh: CACC

Thực trạng này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp, đặc biệt khi thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi công tác quản lý và kiểm soát trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng Tết cần siết chặt hơn nữa.

Song song với hoạt động kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm phối hợp Công an TPHCM tổ chức tập huấn về hướng dẫn ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm cũng như kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng trong hai ngày 29-30/1.