Hơn 30 tấn nội tạng, thịt động vật không hóa đơn

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa triển khai đợt kiểm tra diện rộng, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra hàng loạt kho đông lạnh trên địa bàn. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra hàng loạt kho lạnh tại các khu vực như: phường Bình Hưng Hòa, xã Bình Lợi, phường Thủ Đức, phường An Phú Đông, phường Linh Xuân, xã Bà Điểm và xã Vĩnh Lộc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Danh mục hàng hóa bị thu giữ bao gồm các mặt hàng như vú heo, dồi trường, trứng gà non, sụn gà, thịt trâu, bò, heo đông lạnh, khô bò, thủy hải sản các loại... Tất cả số hàng này được đựng trong các thùng carton nhãn mác nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an thu giữ hơn 30 tấn nội tạng, thịt động vật trôi nổi. Ảnh: CA

Chủ các cơ sở thừa nhận đã thu mua hàng trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời trong dịp Tết.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm này và xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Đình chỉ cơ sở hủ tiếu dùng thịt nhiễm khuẩn Salmonella

Không chỉ dừng lại ở các kho thực phẩm đông lạnh, Phòng Cảnh sát kinh tế còn phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại các hộ kinh doanh ăn uống.

Điển hình tại hộ kinh doanh Đ.N.M.K (phường Thủ Đức), qua công tác kiểm nghiệm mẫu thịt heo xá xíu và thịt ba rọi, cơ quan chuyên môn phát hiện các chỉ tiêu vi sinh vật như Salmonella spp, Escherichia Coli đều vượt ngưỡng quy định của Bộ Y tế. Đây là những vi khuẩn gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng cho người sử dụng.

Cơ quan chức năng thu mẫu thực phẩm tại cơ sở chế biến thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu sinh vật. Ảnh: CA

Ngay sau đó, cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt 66,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chế biến đối với cơ sở này trong thời hạn 2 tháng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng tiêu hủy thực phẩm bẩn bằng hình thức phối trộn rác thải chôn lấp theo quy định và bằng phương pháp đốt. Ảnh: CACC

Công an TPHCM nhận định, thời điểm cận Tết là lúc thị trường thực phẩm diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để đưa ra thị trường các loại thực phẩm giá rẻ, đa dạng mẫu mã nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe.

Công an khuyến cáo người dân, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Công an TP.

Đồng thời, công an yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chủ động đăng ký nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc và cam kết không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng.