Từ ngày 23 đến 29/8, tại SVĐ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 chính thức diễn ra với sự tham dự của 12 đội bóng, gồm: phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên (Lào Cai); xã Vân Sơn (Phú Thọ), xã Pắc Ta (Lai Châu), xã Mường Pồn (Điện Biên), xã Lâm Bình (Tuyên Quang), xã Đắk Đoa (Gia Lai), xã Ea Păl (Đắk Lắk), xã Nam Tuấn (Cao Bằng) và xã Quỳ Hợp (Nghệ An).

12 đội bóng tham dự giải. Ảnh: VTV

Những năm qua, từ nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bóng đá nữ hình thành và phát triển bằng chính tình yêu thể thao của cộng đồng. Những người phụ nữ vốn gắn với gia đình, lao động, sản xuất và đời sống bản làng bước ra sân bóng, trở thành cầu thủ và những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng mình.

Đối tượng thi đấu là cầu thủ nữ tuổi từ 15 đến 45, là đồng bào dân tộc thiểu số có quốc tịch Việt Nam. Tổng giải thưởng của giải là hơn 170 triệu đồng, trong đó tập thể đội vô địch nhận 60 triệu đồng, Á quân nhận 40 triệu đồng, 2 đội đồng hạng ba nhận mỗi đội 20 triệu đồng.

Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn. Ảnh: VTV

"Chúng tôi kỳ vọng giải đấu không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn, mà còn là không gian để phụ nữ dân tộc thiểu số giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tài năng và niềm đam mê với bóng đá. Qua đó, giải đấu góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, những giá trị tốt đẹp của cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống tích cực, lành mạnh và tinh thần rèn luyện thể thao đến đông đảo nhân dân", Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng chia sẻ.