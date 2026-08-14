Chiều 14/8, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Malaysia, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Buổi tập diễn ra trên sân Kelab Aman, cách nơi đóng quân của tuyển Việt Nam gần 6km.
Quang Hải và các đồng đội có tinh thần rất thoải mái, tự tin.
Ở vòng bảng, Quang Hải có phong độ không tốt, nhưng anh vẫn là cầu thủ có vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam, được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn ở trận đấu với Malaysia sắp tới.
Tuyển Việt Nam bất bại ở vòng bảng và có lịch sử đối đầu áp đảo Malaysia.
Xuân Son rất háo hức trước hai trận đấu với Malaysia.
HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam có thành tích bất bại 22 trận, trong đó có 19 trận thắng, 3 trận hòa.
Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công mạnh với những cái tên như Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc...
Nhà ĐKVĐ sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với Malaysia trên sân khách.
Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.
Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026, với 5 pha lập công.
và các học trò đối đầu Malaysia vào lúc 20h ngày 16/8, sau đó 3 ngày tái đấu đối thủ trên sân Mỹ Đình. HLV Kim Sang Sik
Văn Vĩ băng bó ở chân, để ngỏ khả năng thi đấu
Cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ xuất hiện trong buổi tập chiều 14/8 của tuyển Việt Nam với bàn chân trái phải băng bó. Anh chỉ có thể đi dép và không tập luyện cùng các đồng đội. Với chấn thương này, cầu thủ Thép Xanh Nam Định khó thi đấu trong trận gặp Malaysia sắp tới.
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V.A
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FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác so với ASEAN Cup 2026 đang diễn ra. Tuyển Việt Nam có cơ hội tranh tài ở sân chơi mới cùng cuộc đối đầu Thái Lan.
Ở bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Pavithran Gunalan, tài năng bóng đá Malaysia từng thiệt thòi vì bê bối nhập tịch.
Xuân Son, Đình Bắc và các đồng đội ở tuyển Việt Nam có 2 buổi tập làm quen với mặt sân cỏ lá gừng trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia.