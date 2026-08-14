Văn Vĩ băng bó ở chân, để ngỏ khả năng thi đấu

Cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ xuất hiện trong buổi tập chiều 14/8 của tuyển Việt Nam với bàn chân trái phải băng bó. Anh chỉ có thể đi dép và không tập luyện cùng các đồng đội. Với chấn thương này, cầu thủ Thép Xanh Nam Định khó thi đấu trong trận gặp Malaysia sắp tới.