“Tính đến ngày hôm nay, chúng ta tập trung gần 2 tháng. Công việc chuẩn bị cho một thời gian dài như vậy thực sự không dễ dàng chút nào. Từ khâu chuẩn bị tập huấn ở Malaysia, di chuyển, thi đấu ở các nước cho đến việc ăn ở của đội là một khối lượng công việc rất lớn.

Tuy nhiên, VFF có nhiều kinh nghiệm. Ngay từ công tác hậu cần, chúng tôi đảm bảo cho đội từ ngày tập trung đến hôm nay. Mọi việc ăn ở, di chuyển đều được đảm bảo rất tốt.

Những chặng đường di chuyển dài khiến các cầu thủ rất mệt mỏi. Dù vậy, đội có sự chuẩn bị tốt để cầu thủ phục hồi nhanh. Tuyển Việt Nam hiện tập luyện với thể lực và không khí rất tốt. Ngoài ra, đội chủ động tìm sân tập gần, đảm bảo chất lượng giúp cầu thủ không phải di chuyển xa. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa hề bị trục trặc một vấn đề gì”, Phó Chủ tịch VFF, Trưởng đoàn tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Ông Trần Anh Tú khẳng định tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất.

Về việc thích nghi với mặt sân cỏ lá gừng tại Malaysia, ông Tú nói: “Mặt sân thi đấu tới đây giống như mặt cỏ ở sân Gò Đậu ở TP.HCM. Hầu hết các cầu thủ ở V-League đều đã đá ở sân Gò Đậu rồi. Khi thi đấu ở một giải như thế này, các cầu thủ phải có tính chuyên nghiệp và phải quen với các mặt sân. Chúng ta từng thi đấu ở Singapore hay Philippines trên sân cỏ nhân tạo. Nếu cầu thủ không có sự chuyên nghiệp thì rất khó thi đấu”.

Liên quan tới lịch thi đấu, các đội được nghỉ tới 9 ngày trước vòng bán kết, Trưởng đoàn Trần Anh Tú lý giải: “Việc sắp xếp lịch thi đấu phụ thuộc vào các giải của FIFA và AFC nên phải phù hợp. Quãng nghỉ hơn 10 ngày có thuận lợi là giúp hồi phục chấn thương.

Tuy nhiên, nhịp độ thi đấu rõ ràng bị ảnh hưởng. Chúng ta ở nhịp độ tốt mà nghỉ một quãng dài như vậy thì ban huấn luyện và các trợ lý phải có sự chuẩn bị để khắc phục. Tôi nghĩ thuận lợi hay khó khăn thì đều chung cho cả 4 đội vào bán kết”.

Về phong độ của Nguyễn Quang Hải, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Liên đoàn, bản thân tôi hay cả đội, đặc biệt là ban huấn luyện luôn luôn tin tưởng vào Quang Hải. Quang Hải vẫn là một cầu thủ lớn. Một trận đấu thi đấu không tốt không phải là cái để chúng ta đánh giá cầu thủ đó đi xuống hay kém, mà phải nhìn cả một hành trình dài.

Quang Hải được HLV Kim Sang Sik tin tưởng. Ảnh: S.N

Quang Hải đóng góp cho đội rất nhiều. Chắc chắn HLV trưởng tính toán sử dụng Quang Hải trong những trận đấu với chiến thuật hợp lý để phát huy hết khả năng của cậu ấy”.

“Chúng ta có lực lượng tốt hơn các giải trước. Các cầu thủ nhập tịch cũng giúp cho chuyên môn và sức mạnh của đội tăng lên rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Tinh thần của đội rất tốt. Tôi may mắn được đi cùng đội tuyển từ năm 2022 đến giờ và thấy tinh thần của đội luôn luôn là quyết chiến, quyết thắng vì màu cờ sắc áo. Sự đoàn kết là yếu tố rất mạnh giúp tuyển Việt Nam có những kết quả tốt cho đến ngày hôm nay”, ông Trần Anh Tú chốt lại.

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