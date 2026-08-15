Vấn đề của Quang Hải

Không cần phải phủ nhận những đóng góp của Quang Hải cho tuyển Việt Nam trước đây, nhưng vào lúc này cũng phải thẳng thắn rằng, tiền vệ đội trưởng chưa chơi đúng với kỳ vọng tại ASEAN Cup 2026.

Từ khả năng tạo đột biến, xử lý bóng, những đường chuyền quyết định cho tới tầm ảnh hưởng lên lối chơi, Quang Hải chưa để lại dấu ấn tương xứng với tài năng của mình. Trong một giải đấu mà tuyển Việt Nam đã có những màn trình diễn khá ấn tượng, sự mờ nhạt của Quang Hải vì thế càng dễ được nhận ra.

Quang Hải không có phong độ cao nhất ở vòng bảng ASEAN Cup 2026

Đây cũng không phải lần đầu Quang Hải đối mặt với những lời chỉ trích. Với một cầu thủ đã trải qua đủ những thăng trầm trong sự nghiệp, những phản ứng từ người hâm mộ dành cho anh không còn quá là điều quá bất thường.

Vấn đề nằm ở chỗ, Quang Hải không còn đơn thuần là một cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khoảnh khắc mà đang giữ tấm băng đội trưởng cũng như đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup của HLV Kim Sang Sik.

Bởi vậy, khi Quang Hải không đạt phong độ tốt, câu chuyện không chỉ nằm ở cá nhân cầu thủ này mà còn liên quan tới những tính toán của HLV Kim Sang Sik.

Lợi ích đội tuyển là trên hết

Với tầm quan trọng của Quang Hải, việc thay đổi vai trò hoặc để tiền vệ người Đông Anh ngồi ngoài trong một trận bán kết vì thế không phải quyết định đơn giản về mặt tâm lý và cả chuyên môn.

Nhưng nói ông Kim Sang Sik khó xử đến mức không thể thay đổi thì lại chưa đúng. Bởi chính chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho thấy ông sẵn sàng đặt lợi ích của đội bóng lên trên tên tuổi cầu thủ.

Việc chọn đội trưởng tuyển Việt Nam ra sân hay không chưa làm HLV Kim Sang Sik quá khó xử

Ở vòng bảng, Quang Hải từng phải ngồi dự bị, và tuyển Việt Nam vẫn chơi tốt, thậm chí có những thời điểm đạt hiệu quả rất cao khi không có tiền vệ này trên sân.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik đang có một lợi thế rất lớn: không bắt buộc phải sử dụng Quang Hải dù trước đó rất quan trọng với tuyển Việt Nam trước khi ASEAN Cup khởi tranh.

Tất nhiên, sẽ chẳng ai mong muốn ngôi sao thuộc biên chế CLB CAHN tiếp tục ngồi ngoài. Tuyển Việt Nam cần một Quang Hải tốt nhất, đặc biệt ở những trận đấu quan trọng như bán kết với Malaysia. Một cầu thủ có kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến như tiền vệ này, hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa để mở ra chiến thắng.

Tuy nhiên, nếu Quang Hải chưa đạt trạng thái tốt nhất, việc ngồi dự bị cũng chẳng phải vấn đề quá lớn. Bởi sau cùng, đội trưởng hay ngôi sao đều phải phục vụ cho chiến thắng. HLV Kim Sang Sik có thể mong Quang Hải trở lại, nhưng không cần phải ép anh trở lại bằng mọi giá.

Và nếu Quang Hải thực sự là một cầu thủ lớn, có lẽ cũng hiểu điều đó. Không cần ai bảo vệ, không cần những thành tích trong quá khứ làm chiếc khiên trước mọi chỉ trích. Câu trả lời thuyết phục nhất vẫn chỉ có thể đến màn trình diễn trên sân.

Malaysia có thể là lúc Quang Hải trở lại. Nhưng nếu chưa phải lúc, HLV Kim Sang Sik cũng không cần phải khó xử hoặc quá băn khoăn khi trong tay vẫn còn rất nhiều quân bài tốt có thể giúp tuyển Việt Nam vượt qua đội chủ nhà ở trận bán kết diễn ra tối 16/8.

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