Trong danh mục được công khai, dự án có quy mô lớn nhất là Khu nhà ở Bắc Song Phượng tại xã Đan Phượng với diện tích khoảng 195.004m2. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong đợt công bố lần này.
Tiếp theo là dự án Nhà ở xã hội Bắc Từ Liêm tại các phường Tây Tựu và Đông Ngạc, diện tích 79.639m2.
Khu vực phía Tây Hà Nội tập trung nhiều dự án nhà ở xã hội, như nhà ở xã hội Dương Nội (37.323m2), nhà ở xã hội Đại Mỗ (25.010m2), nhà ở xã hội Ngọa Long (13.928m2) và dự án nhà ở xã hội Miêu Nha tại phường Xuân Phương với diện tích 22.300m2.
Tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố cũng đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội H10 với quy mô hơn 12.300m2.
Tại khu vực phía Đông Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Hồ Hòa Bình ở xã Phù Đổng có diện tích gần 5,6ha. Trong khi đó, xã Xuân Mai được đề xuất phát triển dự án nhà ở xã hội rộng hơn 50.000m2.
Ở phía Nam thành phố, dự án nhà ở xã hội Thượng Phúc 2 được đề xuất trên hai ô đất thuộc quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic với diện tích khoảng 14.100m2.
Cùng với đó, khu Sành Trị tại xã Hoài Đức cũng được đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại trên diện tích hơn 33.000m2.
Ngoài ra, danh mục còn có dự án nhà ở xã hội tại xã Ô Diên (Đan Phượng) với diện tích 4.804m2 và dự án nhà ở xã hội Phương Liệt có quy mô hơn 3.200m2.
Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa vào danh mục quản lý 146 dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai, bao gồm 8 dự án đặc thù được đề xuất áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm phát triển nhà ở xã hội.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 80.800 căn. Trong đó, 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 11.124 căn; 41 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 với khoảng 27.426 căn và 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027.
|STT
|Tên dự án/ Tên khu đất
|Địa điểm
|Quy mô diện tích đất (m2)
|1
|Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội - Hồ Hòa Bình
|Xã Phù Đổng
|55.925
|2
|Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Dương Nội tại phường Dương Nội
|Phường Dương Nội
|37.323
|3
|Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Bắc Từ Liêm, tại phường Tây Tựu và phường Đông Ngạc
|Phường Tây Tựu và phường Đông Ngạc
|79.639
|4
|Nhà ở xã hội Phương Liệt, phường Phương Liệt
|Phường Phương Liệt
|3.247
|5
|Nhà ở xã hội H10 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Thất
|Xã Thạch Thất
|12.314
|6
|Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Xuân Mai, tại thôn Tân Xuân, xã Xuân Mai
|Xã Xuân Mai
|50.099
|7
|Xây dựng nhà ở xã hội thuộc quỹ đất trong quy hoạch Dự án xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất ô B-3 phân khu S1 xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (nay là xã Ô Diên)
|Xã Ô Diên
|4.804
|8
|Đầu tư xây dựng khu nhà ở Bắc Song Phượng
|Đường Song Phượng, xã Đan Phượng
|195.004
|9
|Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Đại Mỗ, phường Đại Mỗ
|Phường Đại Mỗ
|25.010
|10
|Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Ngọa Long, phường Tây Tựu
|Phường Tây Tựu
|13.928
|11
|Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, dịch vụ thương mại Hoài Đức
|Khu Sành Trị, xã Hoài Đức
|33.097
|12
|Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thượng Phúc 2, xã Thượng Phúc
|Ô đất ký hiệu CHT.8-OM-08; CHT.8-OM-09 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 (Phân khu thành phần: C), xã Thường Tín
|14.100
|13
|Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Miêu Nha
|Phường Xuân Phương
|22.300