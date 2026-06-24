Trong danh mục được công khai, dự án có quy mô lớn nhất là Khu nhà ở Bắc Song Phượng tại xã Đan Phượng với diện tích khoảng 195.004m2. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong đợt công bố lần này.

Tiếp theo là dự án Nhà ở xã hội Bắc Từ Liêm tại các phường Tây Tựu và Đông Ngạc, diện tích 79.639m2.

Khu vực phía Tây Hà Nội tập trung nhiều dự án nhà ở xã hội, như nhà ở xã hội Dương Nội (37.323m2), nhà ở xã hội Đại Mỗ (25.010m2), nhà ở xã hội Ngọa Long (13.928m2) và dự án nhà ở xã hội Miêu Nha tại phường Xuân Phương với diện tích 22.300m2.

Tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố cũng đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội H10 với quy mô hơn 12.300m2.

Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Tại khu vực phía Đông Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Hồ Hòa Bình ở xã Phù Đổng có diện tích gần 5,6ha. Trong khi đó, xã Xuân Mai được đề xuất phát triển dự án nhà ở xã hội rộng hơn 50.000m2.

Ở phía Nam thành phố, dự án nhà ở xã hội Thượng Phúc 2 được đề xuất trên hai ô đất thuộc quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic với diện tích khoảng 14.100m2.

Cùng với đó, khu Sành Trị tại xã Hoài Đức cũng được đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại trên diện tích hơn 33.000m2.

Ngoài ra, danh mục còn có dự án nhà ở xã hội tại xã Ô Diên (Đan Phượng) với diện tích 4.804m2 và dự án nhà ở xã hội Phương Liệt có quy mô hơn 3.200m2.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa vào danh mục quản lý 146 dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai, bao gồm 8 dự án đặc thù được đề xuất áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm phát triển nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 80.800 căn. Trong đó, 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 11.124 căn; 41 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 với khoảng 27.426 căn và 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027.