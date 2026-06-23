Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP cho biết chương trình bốc thăm trực tuyến diễn ra lúc 8h30' ngày 4/7 thông qua nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.ct3kimchung.com.

Đây là bước tiếp theo sau khi chủ đầu tư hoàn tất việc rà soát hồ sơ đăng ký và công khai danh sách khách hàng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại tòa CT3 theo ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội.

Đáng chú ý, lượng hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần nguồn cung hiện có. Theo thống kê, dự án ghi nhận tới 3.654 hồ sơ hợp lệ trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được phân phối theo hình thức bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai tại Hà Nội áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến, sau dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề).

Để tham gia chương trình, khách hàng sẽ được cấp mã OTP gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ. Mã này được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện thao tác bốc thăm trực tuyến.

Theo chủ đầu tư, chương trình chỉ áp dụng đối với những khách hàng đã được xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội và có tên trong danh sách công khai trước đó.

Quy trình bốc thăm trực tuyến. Ảnh: CĐT

Toàn bộ quá trình bốc thăm được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch.

Chủ đầu tư lưu ý người dân cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi tham gia. Trong thời gian diễn ra phiên bốc thăm, nếu khách hàng không truy cập hệ thống hoặc đã đăng nhập nhưng không thực hiện thao tác bấm nút “quay” theo quy định, hệ thống sẽ tự động ghi nhận việc từ bỏ quyền lợi tham gia của hồ sơ đó.

Trường hợp bỏ lỡ phiên bốc thăm, hồ sơ sẽ không được ghi nhận kết quả và chủ đầu tư không giải quyết các khiếu nại phát sinh do khách hàng không thực hiện thao tác đúng thời gian quy định.

Kết quả bốc thăm, bao gồm danh sách khách hàng trúng quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội cùng vị trí căn hộ cụ thể sẽ được công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức của Handico và Viglacera ngay sau khi chương trình kết thúc.

Với 3.654 hồ sơ hợp lệ cho 929 căn hộ, tỷ lệ chọi tại dự án lên tới gần 4 hồ sơ/căn, phản ánh nhu cầu rất lớn của người dân đối với phân khúc nhà ở giá phù hợp.

Hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung vào tháng 11/2025. Ảnh: NVCC

Theo chủ đầu tư, nhằm đáp ứng số lượng lớn người tham gia, toàn bộ quy trình bốc thăm đã được số hóa. Hệ thống cho phép người dân tham gia bốc thăm trên thiết bị cá nhân, theo dõi trực tiếp quá trình quay số và nhận kết quả ngay sau khi hoàn tất.

Giải pháp này không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế tối đa những phát sinh trong quá trình xét quyền mua nhà.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao từ 9-12 tầng với mật độ xây dựng 33,78%, quy mô dân số khoảng 3.900 người. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 109.400m2.

Toàn dự án có 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn là nhà ở xã hội. Cụ thể, 589 căn để bán có diện tích từ 58,9-64m2; 212 căn cho thuê diện tích từ 49,5-59,24m2 và 128 căn cho thuê mua diện tích khoảng 58,9-59m2.

Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là 18,4 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích khoảng 60m2, tổng giá trị vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê được công bố ở mức 91.700 đồng/m2/tháng, còn giá thuê mua là 312.860 đồng/m2/tháng.

Công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ và dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.