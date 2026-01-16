Từ vị trí học sinh xuất sắc luôn đứng đầu lớp, nữ sinh bị đưa ra xét xử vì đã sử dụng đề thi bị đánh cắp để làm bài kiểm tra.

Cơ quan xét xử đã làm rõ vai trò trung tâm của những người đứng sau vụ việc: Mẹ ruột của nữ sinh và cô giáo chủ nhiệm, cả hai đã nhiều lần đột nhập vào trường để trộm đề thi, khiến vụ án gây chấn động dư luận giáo dục Hàn Quốc.

Theo Korea Joongang Daily, hôm thứ Tư, 14/1, Tòa án Quận Daegu tuyên phạt người phụ huynh 4 năm 6 tháng tù, trong khi giáo viên hợp đồng lĩnh án 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won (khoảng 560 triệu đồng).

Ngoài ra, trưởng bộ phận hành chính của nhà trường, người bị xác định đã làm ngơ trước việc xâm nhập trái phép vào ban đêm, bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù.

Giáo viên trộm đề thi bị đưa vào chi nhánh Andong của Tòa án Quận Daegu. Ảnh: Yonhap

Con gái của phụ huynh nói trên bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm vì cản trở hoạt động của nhà trường. Theo tòa, nữ sinh này đã học thuộc các câu hỏi và đáp án của đề thi bị đánh cắp, sau đó vẫn dự thi dù biết rõ đề đã có được bằng con đường bất hợp pháp.

Theo kết quả điều tra, giáo viên, người từng là cô giáo chủ nhiệm của học sinh này, cùng phụ huynh đã 11 lần đột nhập vào một trường trung học ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 7/2025. Trong thời gian học sinh theo học tại trường, hai người đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ.

Cơ quan điều tra cũng xác định giáo viên đã nhận 31,5 triệu won từ phụ huynh thông qua 16 lần chuyển tiền. Nhờ học trước các đề thi bị lộ, nữ sinh này liên tục đứng hạng nhất trong các kỳ đánh giá học lực của trường.

Vụ việc bị phát giác vào ngày 4/7/2025, khi hệ thống an ninh tư nhân được kích hoạt trong thời gian tổ chức kỳ thi cuối kỳ.

Hội đồng xét xử nhận định: “Các bị cáo đã xâm hại nghiêm trọng niềm tin vào hệ thống giáo dục, vi phạm nặng nề quyền được học tập và được đánh giá công bằng của học sinh trong trường. Trong môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt, hành vi này đã gây phẫn nộ và thất vọng sâu sắc trong cộng đồng học sinh, phụ huynh học tập trung thực. Đồng thời, nó cũng làm tổn hại đến niềm tự hào nghề nghiệp của nhiều nhà giáo luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm”.

Tòa cho biết thêm, ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị xử phạt nghiêm khắc. Dù phụ huynh đã tiêu hủy một chiếc điện thoại được coi là vật chứng, song giáo viên và các bên liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời phụ huynh đã nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả.