Hiện còn khoảng 13 triệu thuê bao còn lại đã bị khóa hai chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể sư dụng lại số thuê bao này nếu đăng ký thông tin theo quy định.

Cho đến thời điểm này, tất cả các nhà mạng đã hoàn thành kết nối và chuyển hơn 115 triệu thuê bao di động xác thực trên VNeID.

Thông tư 08 về xác thực thông tin thuê bao di động, từ 15/8, những thuê bao chưa hoàn tất thủ tục sẽ bị khóa hai chiều.

Từ 20/8, nếu thuê bao vẫn không thực hiện xác thực thuê bao theo quy định sẽ bị thu hồi. Theo thống kê hiện còn khoảng 13 triệu thuê bao còn lại đã bị khóa hai chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định.

Trong số 13 triệu thuê bao di động bị khóa, mỗi nhà mạng đều có chính sách khác nhau để khuyến khích các thuê bao có thể quay trở lại sử dụng dịch vụ và vẫn được giữ số nếu tiến hành đăng ký đúng thông tin thuê bao theo quy định.

Đại diện VinaPhone cho biết, đối với những thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định VinaPhone sẽ phải dừng cung cấp dịch vụ và thu hồi về kho số để tái sử dụng.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho khách hàng có thể sử dụng lại những số thuê bao này, VinaPhone vẫn để khách hàng có thể đi đăng ký lại thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Khách hàng có thể đăng ký thông tin thuê bao tại các điểm giao dịch hoặc đăng ký trên ứng dụng của VinaPhone.

Tương tự như VinaPhone, đại diện Viettel khẳng định đã dừng cung cấp dịch vụ và thu hồi số thuê bao theo đúng quy định của Thông tư 08.

Tuy nhiên, Viettel sẽ tạo điều kiện cho khách hàng muốn sử dụng số thuê bao này chỉ cần khách hàng thực hiện đăng ký thông tin thuê bao đúng quy định.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Chỉnh, Tổng Giám đốc VNSKY cho biết, với nhiều khách hàng, số điện thoại được sử dụng để liên lạc, đăng ký tài khoản và nhận mã xác thực cho nhiều dịch vụ.

Vì vậy, khi SIM mất sóng hoặc tạm dừng dịch vụ cũng sẽ ảnh hưởng với họ. Vì vậy, mạng di động VNSKY triển khai chương trình “Giữ số – Giữ kết nối” nhằm hỗ trợ các thuê bao đang gặp tình trạng mất sóng, tạm dừng dịch vụ do chưa hoàn tất đăng ký thông tin chính chủ theo quy định tại Thông tư 08.

Khi SIM bị mất sóng hoặc tạm dừng dịch vụ, khách hàng có thể lo lắng số điện thoại đã bị thu hồi. Tuy nhiên, đối với các thuê bao thuộc chương trình, khách hàng vẫn có thể thực hiện các bước cần thiết để khôi phục và giữ lại số thuê bao.

Ngay cả khi không nhớ số điện thoại do SIM đã mất sóng, khách hàng có thể kiểm tra phôi SIM hoặc tìm lại tin nhắn SMS thông báo từ VNSKY để xác định số thuê bao và serial SIM trước khi thực hiện khôi phục.

Như vậy, SIM bị khóa, mất sóng hoặc tạm dừng dịch vụ chưa đồng nghĩa với việc khách hàng mất số này. Đối với các thuê bao thuộc diện được hỗ trợ, khách hàng không cần vội bỏ số hoặc mua SIM mới mà có thể thực hiện khôi phục và đăng ký lại thông tin chính chủ để tiếp tục giữ số, duy trì kết nối theo hướng dẫn.

Ông Nguyễn Quốc Chỉnh cho biết, khách hàng thuộc nhóm được hỗ trợ có thể thực hiện khôi phục và đăng ký lại thông tin chính chủ trực tuyến trên ứng dụng VNSKY.

Theo đó, khách hàng kiểm tra tin nhắn SMS từ VNSKY hoặc phôi SIM để xác định số thuê bao và serial SIM sau đó thực hiện khôi phục và đăng ký lại thông tin chính chủ trên ứng dụng VNSKY+ theo hướng dẫn. Hình thức thực hiện trực tuyến này giúp khách hàng chủ động xử lý mà không cần thay đổi số điện thoại đang sử dụng hoặc đến trực tiếp cửa hàng. VNSKY áp dụng chính sách Giữ số đối với các khách hàng thuộc diện hỗ trợ bị thu hồi số do chưa kịp hoàn tất xác thực lại, đến hết ngày 10/10/2026.

“Chúng tôi hiểu rằng khi SIM bị khóa, khách hàng rất dễ nghĩ rằng mình đã mất số và cần chuyển sang một số điện thoại mới. Với các thuê bao thuộc diện chương trình, khách hàng không cần vội bỏ số đang sử dụng mà có thể thực hiện khôi phục và đăng ký lại thông tin chính chủ trực tuyến trên ứng dụng VNSKY+ để tiếp tục duy trì số thuê bao”, ông Nguyễn Quốc Chỉnh nói.

Chia sẻ về việc nhà mạng hỗ trợ khách hàng hỗ trợ khách hàng bị dừng cung cấp dịch vụ để có thể sử dụng lại số thuê bao này, đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, việc đưa ra chính sách thu hồi về kho số và tái sử dụng những thuê bao này là quyền chủ động kinh doanh của các nhà mạng.

Tuy nhiên, điều kiện kiên quyết để cho các thuê bao có thể quay trở lại sử dụng dịch vụ là phải đăng ký đầy đủ thông tin thuê bao theo đúng quy định. Điều này, cũng là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và, chống lừa đảo và bảo vệ người dân trên môi trường số.