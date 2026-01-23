Theo cảnh báo của Cơ quan cấp giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện Anh (DVLA), một số loại thuốc thông dụng có thể làm suy giảm khả năng lái xe, buộc người sử dụng phải tạm dừng điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông.

DVLA cho biết không chỉ các loại thuốc kê đơn mà cả một số thuốc được bán đại trà, không cần kê đơn bao gồm thuốc giảm đau và thuốc tác động lên hệ thần kinh, đều có nguy cơ ảnh hưởng đến sự tỉnh táo, khả năng phán đoán và tốc độ phản xạ của người lái.

Các chuyên gia cảnh báo, những loại thuốc gây buồn ngủ hoặc có khuyến cáo “không vận hành máy móc hạng nặng” tiềm ẩn rủi ro lớn khi tham gia giao thông. Ông Greg Wilson, đại diện Quotezone, cho biết các thuốc giảm đau nhóm opioid, thuốc an thần và một số thuốc chống trầm cảm là những ví dụ điển hình được khuyến cáo người sử dụng không nên lái xe.

Sử dụng 14 loại thuốc chứa hoạt chất ảnh hưởng đến khả năng lái xe

Theo hướng dẫn của Cổng thông tin Chính phủ Anh, thuốc kê đơn cũng có thể gây nguy hiểm cho việc lái xe tương tự như các chất cấm nếu các loại thuốc này làm suy giảm khả năng điều khiển phương tiện. Pháp luật Anh cũng quy định, người lái xe nếu uống các loại thuốc dù hợp pháp nhưng có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến khả năng lái vẫn có thể bị xử phạt.

Hiệp hội Ô tô Anh (AA) khuyến cáo người dân không tự ý ngừng sử dụng thuốc, mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để xác định việc lái xe sau khi uống thuốc có an toàn hay không. AA cũng lưu ý, trong một số trường hợp, người sử dụng thuốc đúng theo chỉ định y tế có thể được xem xét yếu tố bảo vệ về mặt pháp lý.

Các loại thuốc chứa 14 hoạt chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe, bao gồm thuốc kích thích, chẳng hạn như thuốc gốc amphetamine, một số loại benzodiazepine, bao gồm clonazepam, diazepam, flunitrazepam và lorazepam, cũng như các loại thuốc liên quan đến opioid như methadone, morphine, codeine, tramadol, fentanyl, cũng như oxazepam và temazepam.

DVLA khuyến cáo người lái xe cần kiểm tra kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc, đồng thời trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc nào có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng lái xe, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Motorbiscuit