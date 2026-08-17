Chiều 17/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận 15 công dân Việt Nam được cơ quan chức năng Campuchia trao trả qua khu vực biên giới.

Trưa cùng ngày, tại mốc Quốc giới 313, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận số công dân trên.

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tiếp nhận công dân được Campuchia trao trả. Ảnh: CTV

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, 15 người này vi phạm quy định về cư trú tại Campuchia và bị cơ quan chức năng nước này trục xuất về Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, bộ đội biên phòng kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Quá trình tiếp nhận được thực hiện công khai, minh bạch. Các công dân được hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ nhu yếu phẩm và nơi nghỉ đối với trường hợp khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng.

Lực lượng biên phòng thăm hỏi, động viên, đồng thời tuyên truyền quy định về xuất nhập cảnh và hướng dẫn người dân tìm việc qua các kênh chính thống. Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác với lời mời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo hoặc dụ dỗ đưa ra nước ngoài trái phép.

Bắt hai người đưa người xuất cảnh trái phép qua sông Hậu

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá chuyên án AG 826, bắt Lê Văn Phong (56 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Phạm Xuân Đức (43 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới trên sông Hậu.

Hai đối tượng bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 13/8, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ Phong và Đức.

Theo điều tra ban đầu, Phong tổ chức đưa Đức vượt biên qua sông Hậu sang Campuchia tìm việc, dù Đức đang bị cấm xuất cảnh. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.











