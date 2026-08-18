Ngày 18/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị tổ chức đấu giá đã thông báo tạm dừng đấu giá hai lô đất L-01 và L-15 thuộc khu quy hoạch 15 lô đất ở vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ).

Đây là hai lô có diện tích lớn nhất trong khu quy hoạch. Trong đó, lô L-01 rộng 288,1m2, giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng; lô L-15 rộng 234,8m2, giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo xã Toàn Lưu, nguyên nhân tạm dừng đấu giá 2 lô đất này là do có sai lệch về diện tích trong quá trình đo đạc. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều chỉnh lại diện tích trước khi tổ chức đấu giá.

“Qua kiểm tra, mỗi lô sẽ giảm khoảng 14m2. Lô L-01 từ 288,1m2 giảm xuống còn khoảng 274m2, giá khởi điểm dự kiến khoảng 5 tỷ đồng”, lãnh đạo xã thông tin.

Khu vực đất được đưa ra đấu giá tại xã Toàn Lưu. Ảnh: H.L

Đối với 13 lô còn lại, lãnh đạo xã cho biết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đã kết thúc nhưng không có hồ sơ đăng ký.

“Sau 15 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn đăng ký lần đầu, xã sẽ phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá để tổ chức lần hai. Nếu lần thứ hai tiếp tục không có người đăng ký, địa phương sẽ xem xét phương án xử lý tiếp theo theo quy định, trong đó có thể phải xác định lại giá khởi điểm”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu nói.

Trước đó, ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu.

Các lô đất có diện tích từ 200-288,1m2, giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô. Trong đó, 13 lô có diện tích 200m2, giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m2.

Hai lô còn lại có diện tích lớn hơn. Lô L-01 rộng 288,1m2, giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6 triệu đồng/m2; lô L-15 rộng 234,8m2, giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng.

Theo thông báo, tiền đặt trước mỗi lô dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng; bước giá từ 150-265 triệu đồng/lần trả giá.

Mức giá khởi điểm gây chú ý do các lô đất nằm ở khu vực nông thôn, trong khi giá khởi điểm lên tới hơn 15 triệu đồng/m2. Lãnh đạo UBND xã lý giải là do các lô đất nằm gần trụ sở UBND xã, có vị trí thuận lợi. Giá khởi điểm được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát thị trường của đơn vị tư vấn, sau đó được thẩm định và thực hiện các bước phê duyệt theo quy định.