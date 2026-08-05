Người dẫn chương trình quay số Big Ticket. Ảnh: Big Ticket

Ông Reynaldo Herboso (61 tuổi) là một thợ làm bánh người Philippines đang sinh sống tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Ngày 3/8, ông cùng 9 người bạn trúng giải độc đắc trị giá 5,4 triệu USD (hơn 141 tỷ đồng) trong kỳ quay thưởng Big Ticket diễn ra tại Abu Dhabi. Khoản tiền thưởng sẽ được chia đều cho 10 người trong nhóm.

Chia sẻ sau khi biết tin trúng thưởng, ông Herboso cho biết, tấm vé may mắn được một người bạn Bangladesh trong nhóm chọn số và ông là người đại diện mua vé.

"Tôi thực sự vỡ òa khi biết chúng tôi đã trúng giải. Sau ngần ấy năm kiên trì mua vé, cuối cùng cả nhóm cũng giành được giải thưởng lớn", ông nói.

Ông Reynaldo Herboso cùng bạn trúng số. Ảnh: Reynaldo/Khaleejtimes

Ông Herboso cho biết chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng vào việc gì và sẽ dành thời gian cân nhắc kỹ, theo The National News. Dù vậy, ông vẫn có ý định tiếp tục mua vé Big Ticket với hy vọng gặp may lần nữa.

Hiện ông Herboso sống một mình sau khi vợ qua đời. Ông chia sẻ đã duy trì việc mua vé hằng tháng suốt 15 năm cùng nhóm bạn đến từ Philippines, Ấn Độ và Bangladesh.

Big Ticket ra đời từ năm 1992, là một trong những chương trình quay số trúng thưởng hàng tháng phổ biến nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Mỗi vé tham gia chương trình Big Ticket Millionaire có giá 136 USD (3,5 triệu đồng).