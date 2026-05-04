Ngày 4/5, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Văn Giang (SN 1999, trú phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Phùng Văn Giang và chị T.T.T.H. là vợ chồng, chung sống tại khu Yên Lâm 2, phường Đông Triều. Trong quá trình sinh sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Phùng Văn Giang tại phiên tòa. Ảnh: TAND tỉnh Quảng Ninh

Khoảng 11h ngày 11/9/2025, do bực tức trong quan hệ gia đình, Giang đã đe dọa và dùng dao kim loại dài khoảng 46cm chém nhiều nhát vào bà N.T.L. (mẹ vợ của Giang) khi bà đến nhà.

Mặc dù nạn nhân tìm cách chống đỡ và bỏ chạy, Giang vẫn tiếp tục tấn công gây thương tích tại vùng đầu, mặt, vai và tay. Sau khi gây án, bị cáo rời khỏi hiện trường, cất giấu hung khí và đến nhà người thân.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, bà L. bị tổn hại 30% sức khỏe.

Bị cáo Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Giang mức án 14 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

