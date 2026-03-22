Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã Vương Quốc Bình (SN 1990; trú phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Theo hồ sơ, năm 2016, tại khu vực huyện Phúc Thọ (cũ), TP Hà Nội, Bình cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi giết người. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Vương Quốc Bình về tội Giết người.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sang Trung Quốc. Ngày 17/5/2017, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thường Tín phát hiện thông tin đối tượng đã về nước và xuất hiện tại tỉnh Cao Bằng.

Ngày 19/3, Tổ công tác Công an xã Thường Tín đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành bắt giữ thành công Vương Quốc Bình tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng.

Hiện Công an xã Thường Tín đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.