16 trường đại học có tổng thu hoạt động từ 1.000 tỷ đồng trở lên, trong đó có trường công lập vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Các cơ sở đào tạo có doanh thu nghìn tỷ tập trung chủ yếu ở phía Nam.

Theo số liệu tài chính được công bố, nhóm đại học có tổng thu hoạt động từ 1.000 tỷ đồng mỗi năm trở lên gồm cả trường công lập và ngoài công lập. Trong đó, các trường công lập đạt mức thu này đều thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Xét theo số liệu năm 2024, Trường Đại học FPT dẫn đầu với tổng doanh thu hơn 4.276 tỷ đồng, tiếp đến là Trường Đại học Văn Lang với hơn 2.600 tỷ đồng. Hai trường bỏ xa phần lớn các cơ sở đào tạo còn lại trong nhóm.

Sang năm 2025, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục duy trì quy mô doanh thu lớn, với tổng thu hoạt động gần 2.900 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp trường có tổng thu trên 2.500 tỷ đồng.

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) hiện đã vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Theo công bố vào tháng 8/2026, tổng thu hoạt động năm 2025 của trường đạt hơn 2.234 tỷ đồng, tăng hơn 347 tỷ đồng, tương đương trên 18% so với năm trước. Trong đó, hơn 1.500 tỷ đồng đến từ học phí và lệ phí của người học.

ĐH Kinh tế TPHCM là trường công lập có doanh thu vượt mức hơn 2000 tỷ đồng.

Ở khu vực phía Nam, nhiều trường đại học công lập tiếp tục ghi nhận tổng thu trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM có tổng thu năm 2025 gần 1.493 tỷ đồng, tăng hơn 308 tỷ đồng so với năm 2024. Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM đạt 1.326 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. Trong khi đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng ghi nhận tổng thu hơn 1.318 tỷ đồng, tăng gần 94 tỷ đồng so với năm trước.

Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, tổng thu năm 2025 đạt khoảng 1.242 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với mức 1.123 tỷ đồng của năm 2024. Đây là một trong những cơ sở đào tạo chuyên sâu về sức khỏe có quy mô nguồn thu lớn tại TPHCM.

Một số trường khác cũng thuộc nhóm nghìn tỷ gồm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH). Tuy nhiên, tại thời điểm tổng hợp, các trường này chưa công bố đầy đủ số liệu tài chính năm 2025. Số liệu gần nhất cho thấy Đại học Nguyễn Tất Thành có tổng thu trên 1.600 tỷ đồng năm 2024, trong khi Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Trà Vinh là trường đại học trực thuộc địa phương đầu tiên được ghi nhận đạt tổng doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng. Năm 2025, tổng doanh thu của trường đạt 1.101 tỷ đồng, tăng so với mức 934 tỷ đồng năm 2024. Trường thuộc tỉnh Trà Vinh trước đây, nay là tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài các trường kể trên, danh sách những cơ sở đào tạo có tổng thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên còn có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngoài ra, thông tin từ Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho hay doanh thu của trường này năm nay cũng đã vượt con số 1.000 tỷ đồng.



