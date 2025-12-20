Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trương Văn Tú (24 tuổi, trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị truy nã Trương Văn Tú. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tháng 7/2024, anh H. (SN 1990, trú tại Hưng Yên) có thỏa thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để đi xuất khẩu lao động, sau đó, nhóm của Tú sẽ mua USD để hoàn trả. Tuy nhiên, sau khi đến ngân hàng mua USD, Tú đã cầm 25.000 USD rồi lên ô tô bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tú.