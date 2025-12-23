Ngày 23/12, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh) – đối tượng trốn truy nã nhiều năm, từng lẩn trốn ra nước ngoài.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Hoàng Giang từng là nhân viên ngân hàng. Trong quá trình làm việc, Giang đã cấu kết với một số đối tượng khác làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Hành vi này sau đó bị phát hiện, các cơ quan chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ngày 25/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trước khi bị xử lý, Giang đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Đến ngày 26/3/2023, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Giang trên phạm vi toàn quốc. Các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Sáng 20/12, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang ngay khi đối tượng vừa nhập cảnh tại sân bay.

Công an phường Cửa Nam đã bàn giao Nguyễn Hoàng Giang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.