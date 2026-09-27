Sáng 27/9, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh, trao thưởng cho các tân thủ khoa đầu vào.

Năm 2026, Trường ĐH Sài Gòn tuyển gần 5.100 sinh viên cho 47 ngành, chương trình đào tạo. Theo công thức xét tuyển của trường dựa trên tổ hợp ba môn, kết hợp trọng số và điểm ưu tiên, có 18 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30.

Đáng chú ý, tất cả 18 thí sinh này đều trúng tuyển từ tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Trong đó, 17 em chọn ngành Sư phạm Toán và 1 em chọn ngành Sư phạm Hóa học.

Bên cạnh 18 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, trường còn có 8 thủ khoa ở các ngành khác với điểm xét tuyển từ 26 trở lên. Phần lớn trong số này cũng lựa chọn các ngành đào tạo giáo viên.

26 thủ khoa của Trường ĐH Sài Gòn.

Kết quả này cho thấy nhóm ngành sư phạm tiếp tục thu hút những thí sinh có kết quả tuyển sinh cao tại Trường ĐH Sài Gòn. Đặc biệt, Sư phạm Toán nổi bật khi chiếm phần lớn trong nhóm thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối.

Dịp này, Trường ĐH Sài Gòn dành hơn 5,5 tỷ đồng cấp học bổng tuyển sinh cho 396 tân sinh viên khóa 2026.

Đối với nhóm ngành không đào tạo giáo viên, trường trao học bổng theo kết quả tuyển sinh của từng chương trình đào tạo.

Cụ thể, 106 tân sinh viên thuộc nhóm 3% có điểm trúng tuyển cao nhất của mỗi chương trình được nhận học bổng tương đương 120% học phí học kỳ I năm học 2026-2027.

136 tân sinh viên thuộc nhóm 4% tiếp theo nhận học bổng tương đương 100% học phí học kỳ I. Trong khi đó, 125 tân sinh viên thuộc nhóm 5% kế tiếp được nhận học bổng tương đương 50% học phí học kỳ I.

Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, trường trao học bổng tương đương 20% học phí học kỳ I cho 29 tân sinh viên thuộc nhóm 3% có điểm trúng tuyển cao nhất của mỗi chương trình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, nhắn nhủ tân sinh viên rằng bước qua cánh cổng đại học cũng là lúc các em bước vào một chương mới của cuộc đời.

Theo ông, đại học không chỉ là nơi sinh viên tiếp thu tri thức chuyên môn mà còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, khám phá giới hạn của bản thân và định hình tương lai.

“Thầy mong các em hãy tin vào giá trị của bản thân, dám nghĩ, dám làm và chủ động trong mọi trải nghiệm học tập cũng như rèn luyện, đừng chỉ học để đối phó với thi cử hay điểm số”, PGS.TS Phạm Hoàng Quân chia sẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn cho rằng tri thức không có giới hạn. Sinh viên cần vượt qua cách học thiên về ghi nhớ, thay vào đó phải biết tư duy phản biện, sử dụng công nghệ một cách thông minh, có trách nhiệm và chủ động làm chủ tương lai.