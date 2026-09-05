Năm học 2026-2027, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có hơn 5.600 tân sinh viên trúng tuyển và nhập học vào các ngành đào tạo.

Tại buổi lễ, 44 tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2026 đã được nhà trường tuyên dương. Đây là những gương mặt nổi bật, đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh và chính thức trở thành sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khen thưởng các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Trong số này, có 13 em đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt em Nguyễn Lê Nhật Nam (cựu học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm) còn giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026.

Cụ thể, có 2 em chọn theo học ngành Sư phạm Ngữ văn; 4 em chọn vào ngành Sư phạm Toán học; 5 em vào ngành Sư phạm Địa lý, 1 em vào ngành Sư phạm Vật lý và 1 em vào ngành Sư phạm Lịch sử.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trao thưởng cho tân sinh viên Nguyễn Lê Nhật Nam - từng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026 - chọn theo học ngành Sư phạm Toán học của trường.

Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội còn có 4 tân sinh viên từng tham gia các đội tuyển thể thao thi đấu quốc tế và giành Huy chương Vàng, theo học ngành Giáo dục thể chất.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, sự ghi nhận tại lễ khai giảng không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực đã qua mà còn là sự kỳ vọng, động viên để các em tiếp tục phát huy tinh thần học tập, chủ động nghiên cứu và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong những năm tháng học tập tại trường.