Phần thi trắc nghiệm trên máy tính

Điểm mới nổi bật ở kỳ thi SPT năm 2027 là chuyển phần thi trắc nghiệm từ làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trên máy tính. Theo nhà trường, thay đổi này hướng kỳ thi tới sự hiện đại, chuẩn hóa và dựa trên dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Cụ thể, thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính thay vì tô phiếu trả lời. Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn đã đăng ký; thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Theo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, hình thức này góp phần chuẩn hóa quy trình tổ chức, giảm thao tác thủ công trong thu nhận, xử lý bài trắc nghiệm và tăng cường khả năng quản lý dữ liệu kỳ thi.

Kỳ thi SPT năm 2027 chuyển sang tổ chức trên máy tính nhưng tiếp tục giữ ổn định mục tiêu đo lường, đánh giá phục vụ xét tuyển đại học. Nội dung các bài thi bám sát Chương trình phổ thông hiện hành, tập trung đánh giá khả năng thông hiểu, vận dụng kiến thức cốt lõi và năng lực đặc thù của từng môn học.

Kỳ thi này vẫn duy trì 12 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng Công nghiệp và Công nghệ định hướng Nông nghiệp, nhằm đáp ứng đa dạng các tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng

Điều chỉnh cấu trúc đề thi\

Về cấu trúc, đề thi môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi tiếp tục kết hợp câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính; câu hỏi tự luận được hiển thị trên màn hình và thí sinh viết bài trên giấy thi. Khi thí sinh chuyển sang phần tự luận, phần trắc nghiệm sẽ được khóa và không thể chỉnh sửa. Theo nhà trường, việc duy trì phần tự luận ở môn Ngữ văn và Toán nhằm tiếp tục đánh giá những năng lực khó được đo lường đầy đủ bằng câu hỏi trắc nghiệm, như lập luận, trình bày, diễn đạt và giải quyết vấn đề.

Với 10 môn thi còn lại, đề chỉ gồm câu hỏi trắc nghiệm và được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm.

Tổ chức mỗi đợt thi trong 1 ngày

Thay vì 2 ngày như trước, lịch thi của mỗi đợt năm 2027 được tổ chức trong 1 ngày, gồm 4 ca; một số ca có 2 lượt thi liên tiếp. Theo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cách bố trí này giúp rút ngắn thời gian tổ chức, giảm thời gian di chuyển, lưu trú của thí sinh, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng lựa chọn các bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.

Đến nay, đã có hơn 40 trường đại học, học viện sử dụng kết quả kỳ thi SPT. Việc ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả SPT góp phần mở rộng cơ hội xét tuyển và tăng lựa chọn cho thí sinh.