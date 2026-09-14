David John Castaneda (hiện 22 tuổi) sống tại Texas (Mỹ), từng có cân nặng khoảng 210kg khi mới 19 tuổi. Ở tuổi anh cho rằng đáng lẽ phải là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, David dành phần lớn thời gian nằm trên giường và ăn uống cho đến khi cơ thể cảm thấy đau đớn, theo Mail.

David John Castaneda (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng bạn. Ảnh: Jam Press

Ăn 8 quả trứng trong một bữa sáng

Chế độ ăn uống của David trước đây rất nhiều năng lượng. Bữa sáng điển hình gồm một phần trứng tráng làm từ 8 quả trứng, phô mai, giăm bông và thịt xông khói.

Sau đó, anh có thể ăn cả một gói mì cùng thịt bò hoặc thịt gà, nhiều lát bánh mì và một lượng lớn bánh tortilla trong các bữa ăn.

Bữa tối thường gồm nhiều khẩu phần thịt và lượng cơm mà David mô tả là đủ để "nuôi cả một ngôi làng". Các món ăn vặt của anh thường là khoai tây chiên, bỏng ngô, kem và ngũ cốc.

David John Castaneda khi nặng hơn 200kg ở tuổi 19. Ảnh: Jam Press

David cho biết việc ăn uống dần trở thành một thói quen mà anh khó kiểm soát. Anh không còn nhận biết rõ thời điểm mình đã ăn đủ.

"Cuộc chiến liên tục với cơn đói chiếm hết suy nghĩ của tôi và khiến tôi kiệt quệ", David chia sẻ.

Thời điểm đó, anh không tập thể dục và thừa nhận việc ăn uống đã mất kiểm soát. Theo David, anh ăn không hẳn vì đói mà vì việc ăn đã trở thành một thói quen. Cơ thể anh xuất hiện các vết loét do nằm lâu trên giường, vùng cổ bị đổi màu.

David từng nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng sau đó lại tăng cân trở lại, thậm chí tăng nhiều hơn số cân đã giảm.

David John Castaneda ở tuổi 22 đã giảm khoảng 123kg. Ảnh: Jam Press

Giảm khoảng 123kg trong gần 3 năm

Bước ngoặt đến vào tháng 10/2023, khi David quyết định phải giảm cân một cách nghiêm túc.

Anh bắt đầu hành trình giảm cân bằng việc tập trung kiểm soát cảm giác thèm ăn. Anh thử chế độ ăn keto và nhịn ăn bằng nước. Sau đó, anh chuyển sang chế độ giảm calo để duy trì quá trình giảm cân.

Việc tập luyện cũng là một thử thách lớn. Ban đầu, David cảm thấy xấu hổ khi đến phòng gym vì lo mọi người sẽ nhìn, đánh giá mình. Tuy nhiên, sau những nỗ lực, David cố gắng duy trì việc đến phòng gym mỗi ngày và không còn cảm giác lo sợ.

Trong quá trình giảm cân, David cũng nhiều lần đối mặt với cảm giác muốn bỏ cuộc, đặc biệt khi cân nặng giảm chậm hoặc chững lại. Dù vậy, anh tiếp tục duy trì kế hoạch. Trong chưa đầy 3 năm, David giảm được khoảng 123kg.

Hiện tại, chế độ ăn của anh chủ yếu gồm ức gà, thịt bò xay, trứng, khoai tây và nhiều loại rau. David theo dõi lượng dinh dưỡng mỗi ngày, với mục tiêu khoảng 200g protein, 250g carbohydrate và 60g chất béo.

David John Castaneda (thứ 2 từ phải sang) chụp cùng 3 người bạn. Ảnh: Jam Press

Tự tin về ngoại hình

Sự thay đổi về ngoại hình cũng giúp anh cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống xã hội và chuyện tình cảm. David cho biết hiện anh có đủ tự tin để chủ động tiếp cận và làm quen với những cô gái.

Video ghi lại quá trình thay đổi ngoại hình của David được đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn. Trong video, hình ảnh hiện tại của anh được đặt cạnh những hình ảnh trước đây và ảnh chụp cùng 3 người bạn.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo hiện tại của David, có người nhận xét anh giống như "một con người hoàn toàn mới".

"Tôi cảm thấy mình thực sự đang sống", anh chia sẻ.

Sự thay đổi về thể chất cũng giúp David thực hiện những hoạt động trước đây anh cho rằng mình không thể làm được. Anh cho biết từng không thể chạy quá 1,5km, trong khi hiện có thể hoàn thành quãng đường 5km trong chưa đầy 30 phút.

David nói sự tự tin hiện tại không đơn thuần đến từ ngoại hình mà từ những gì anh đã chứng minh được với chính mình.