Ở bảng nữ, Anna Le duy trì phong độ ổn định để giành chức vô địch chung cuộc. Với lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát tốt qua từng vòng đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng, Anna Le để lại dấu ấn nổi bật tại mùa giải năm nay.

Trong khi đó, bảng nam chứng kiến cuộc cạnh tranh kịch tính đến những hố đấu cuối cùng. Logan Kim đến từ Hàn Quốc và Trần Thế Bảo của Việt Nam cùng kết thúc giải với tổng điểm -2, buộc ngôi vô địch phải được phân định bằng loạt play-off.

Sau màn so tài căng thẳng, golfer đến từ Hàn Quốc là người giành chiến thắng chung cuộc, Trần Thế Bảo ngậm ngùi về nhì.

Với việc đưa giải golf trẻ thuộc hệ thống AJGA IPS (Mỹ) đến Việt Nam, các golf thủ trẻ có cơ hội quý giá để cọ xát và nâng cao trình độ.