Novak Djokovic khởi đầu Wimbledon 2026 bằng chiến thắng không hề dễ dàng trước Wu Yibing ở vòng 1. Tay vợt Serbia phải cần 4 set mới khuất phục đối thủ người Trung Quốc với các tỷ số 6-4, 5-7, 6-4 và 6-4.

Djokovic nhập cuộc chủ động khi sớm giành break trong set đầu. Lợi thế này giúp hạt giống số 7 kiểm soát tốt các game giao bóng, trước khi khép lại set mở màn với tỷ số 6-4.

Djokovic thiết lập kỷ lục mới ngay trận ra quân Wimbledon 2026 - Ảnh: US Open

Tuy nhiên, Wu Yibing không buông xuôi. Tay vợt Trung Quốc thi đấu đầy nỗ lực trong set hai, cứu các cơ hội bẻ game và kiên trì bám đuổi. Ở game 12, Wu bất ngờ giành break quan trọng để thắng 7-5, cân bằng tỷ số 1-1.

Cú sảy chân này khiến Djokovic phải siết lại lối chơi. Trong hai set tiếp theo, Nole không hoàn toàn áp đảo nhưng biết cách tăng tốc ở những thời điểm bản lề. Anh đều giành break quyết định ở cuối set ba và set bốn để cùng thắng 6-4.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Djokovic giành vé vào vòng 2 Wimbledon 2026. Đáng chú ý hơn, anh trở thành tay vợt nam đầu tiên trong kỷ nguyên mở cán mốc 81 chiến thắng ở các trận ra quân Grand Slam, tiếp tục nối dài di sản vĩ đại trong lịch sử quần vợt.