Novak Djokovic khởi đầu Wimbledon 2026 bằng chiến thắng không hề dễ dàng trước Wu Yibing ở vòng 1. Tay vợt Serbia phải cần 4 set mới khuất phục đối thủ người Trung Quốc với các tỷ số 6-4, 5-7, 6-4 và 6-4.
Djokovic nhập cuộc chủ động khi sớm giành break trong set đầu. Lợi thế này giúp hạt giống số 7 kiểm soát tốt các game giao bóng, trước khi khép lại set mở màn với tỷ số 6-4.
Tuy nhiên, Wu Yibing không buông xuôi. Tay vợt Trung Quốc thi đấu đầy nỗ lực trong set hai, cứu các cơ hội bẻ game và kiên trì bám đuổi. Ở game 12, Wu bất ngờ giành break quan trọng để thắng 7-5, cân bằng tỷ số 1-1.
Cú sảy chân này khiến Djokovic phải siết lại lối chơi. Trong hai set tiếp theo, Nole không hoàn toàn áp đảo nhưng biết cách tăng tốc ở những thời điểm bản lề. Anh đều giành break quyết định ở cuối set ba và set bốn để cùng thắng 6-4.
Chiến thắng nhọc nhằn giúp Djokovic giành vé vào vòng 2 Wimbledon 2026. Đáng chú ý hơn, anh trở thành tay vợt nam đầu tiên trong kỷ nguyên mở cán mốc 81 chiến thắng ở các trận ra quân Grand Slam, tiếp tục nối dài di sản vĩ đại trong lịch sử quần vợt.