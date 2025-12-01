Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Dự kiến năm tới, trường vẫn xét tuyển dựa trên 3 phương thức tương tự năm ngoái, gồm: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành so với năm ngoái, gồm: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học.

Vào mùa tuyển sinh năm 2025, trường từng công bố không còn xét tuyển bằng tổ hợp khối C00 ở hàng loạt ngành học. Tuy nhiên, thông tin được đưa ra sát ngày thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều thí sinh, phụ huynh bức xúc. Sau đó, trường này đã ra thông báo tiếp tục xét tuyển bằng tổ hợp C00.

Ngoài ra, năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ bỏ xét tuyển tổ hợp D66 (Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Anh).

Như vậy, trường chỉ còn xét các tổ hợp: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung), DD2 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn), D06 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật), D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử), D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành xét tuyển Mã ngành, nhóm ngành Tổ hợp Môn thi trong tổ hợp nhân 2 1 QHX01 Báo chí 7320101 D01, D14, D15 Tiếng Anh 2 QHX02 Chính trị học 7310201 D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 3 QHX03 Công tác xã hội 7760101 D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 4 QHX04 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng 72290a1 D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 5 QHX05 Đông Nam Á học 7310620 D01, D14, D15 Tiếng Anh 6 QHX06 Đông phương học 7310608 D01, D14, D15, D04 Ngữ Văn 7 QHX07 Hán Nôm 7220104 D01, D14, D15, D04, C00 Ngữ Văn 8 QHX08 Hàn Quốc học 7310614 D01, D14, D15, DD2 Ngữ Văn 9 QHX09 Khoa học quản lý 7340401 D01, D14, D15 Tiếng Anh 10 QHX10 Lịch sử 7229010 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 11 QHX11 Lưu trữ học 7320303 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 12 QHX12 Ngôn ngữ học 7229020 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 13 QHX13 Nhân học 7310302 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 14 QHX14 Nhật Bản học 7310613 D01, D06 Ngữ văn 15 QHX15 Quan hệ công chúng 7320108 D01, D14, D15 Tiếng Anh 16 QHX16 Quản lý thông tin 7320205 D01, D14, D15 Tiếng Anh 17 QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D14, D15 Tiếng Anh 18 QHX18 Quản trị khách sạn 7810201 D01, D14, D15 Tiếng Anh 19 QHX19 Quản trị văn phòng 7340406 D01, D14, D15 Tiếng Anh 20 QHX20 Quốc tế học 7310601 D01, D14, D15 Tiếng Anh 21 QHX21 Tâm lý học 7310401 D01, D14, D15 Tiếng Anh 22 QHX22 Thông tin - Thư viện 7320201 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 23 QHX23 Tôn giáo học 7229009 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 24 QHX24 Triết học 7229001 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 25 QHX25 Văn hóa học 7229040 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 26 QHX26 Văn học 7229030 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 27 QHX27 Việt Nam học 7310630 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 28 QHX28 Xã hội học 7310301 D01, D14, D15, C00 Ngữ văn 29 Dự kiến Quản trị nhân lực 7340404 D01, D14, D15 Tiếng Anh 30 Dự kiến Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01, D14, D15 Tiếng Anh Công thức tính điểm xét tuyển vào trường năm 2026 như sau:

Tổng điểm = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, Điểm môn 3 là điểm của môn thi được nhân 2 đã quy định theo từng ngành tại bảng trên. Tổng điểm đạt được cao nhất là 30 điểm.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm đạt được + điểm ưu tiên (nếu có).