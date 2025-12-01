Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Dự kiến năm tới, trường vẫn xét tuyển dựa trên 3 phương thức tương tự năm ngoái, gồm: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành so với năm ngoái, gồm: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học.

Vào mùa tuyển sinh năm 2025, trường từng công bố không còn xét tuyển bằng tổ hợp khối C00 ở hàng loạt ngành học. Tuy nhiên, thông tin được đưa ra sát ngày thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều thí sinh, phụ huynh bức xúc. Sau đó, trường này đã ra thông báo tiếp tục xét tuyển bằng tổ hợp C00.

Ngoài ra, năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ bỏ xét tuyển tổ hợp D66 (Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Anh).

Như vậy, trường chỉ còn xét các tổ hợp: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung), DD2 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn), D06 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật), D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử), D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

TT

Mã xét tuyển

Tên chương trình, ngành xét tuyển

Mã ngành, nhóm ngành

Tổ hợp

Môn thi trong tổ hợp nhân 2

1

QHX01

Báo chí

7320101

D01, D14, D15

Tiếng Anh

2

QHX02

Chính trị học

7310201

D01, D14, D15, C00

Ngữ Văn

3

QHX03

Công tác xã hội

7760101

D01, D14, D15, C00

Ngữ Văn

4

QHX04

Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng

72290a1

D01, D14, D15, C00

Ngữ Văn

5

QHX05

Đông Nam Á học

7310620

D01, D14, D15

Tiếng Anh

6

QHX06

Đông phương học

7310608

D01, D14, D15, D04

Ngữ Văn

7

QHX07

Hán Nôm

7220104

D01, D14, D15, D04, C00

Ngữ Văn

8

QHX08

Hàn Quốc học

7310614

D01, D14, D15, DD2

Ngữ Văn

9

QHX09

Khoa học quản lý

7340401

D01, D14, D15

Tiếng Anh

10

QHX10

Lịch sử

7229010

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

11

QHX11

Lưu trữ học

7320303

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

12

QHX12

Ngôn ngữ học

7229020

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

13

QHX13

Nhân học

7310302

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

14

QHX14

Nhật Bản học

7310613

D01, D06

Ngữ văn

15

QHX15

Quan hệ công chúng

7320108

D01, D14, D15

Tiếng Anh

16

QHX16

Quản lý thông tin

7320205

D01, D14, D15

Tiếng Anh

17

QHX17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

D01, D14, D15

Tiếng Anh

18

QHX18

Quản trị khách sạn

7810201

D01, D14, D15

Tiếng Anh

19

QHX19

Quản trị văn phòng

7340406

D01, D14, D15

Tiếng Anh

20

QHX20

Quốc tế học

7310601

D01, D14, D15

Tiếng Anh

21

QHX21

Tâm lý học

7310401

D01, D14, D15

Tiếng Anh

22

QHX22

Thông tin - Thư viện

7320201

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

23

QHX23

Tôn giáo học

7229009

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

24

QHX24

Triết học

7229001

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

25

QHX25

Văn hóa học

7229040

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

26

QHX26

Văn học

7229030

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

27

QHX27

Việt Nam học

7310630

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

28

QHX28

Xã hội học

7310301

D01, D14, D15, C00

Ngữ văn

29

Dự kiến

Quản trị nhân lực

7340404

D01, D14, D15

Tiếng Anh

30

Dự kiến

Truyền thông đa phương tiện

7320104

D01, D14, D15

Tiếng Anh

Công thức tính điểm xét tuyển vào trường năm 2026 như sau:

Tổng điểm = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, Điểm môn 3 là điểm của môn thi được nhân 2 đã quy định theo từng ngành tại bảng trên. Tổng điểm đạt được cao nhất là 30 điểm.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm đạt được + điểm ưu tiên (nếu có).