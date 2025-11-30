Từng thủ khoa tốt nghiệp

Phan Vĩnh Tiến sở hữu bảng thành tích hiếm có ở một sinh viên năm ba: Giải Đặc biệt với “cú đúp” Huy chương Vàng môn Đại số và Giải tích tại Olympic Toán học Sinh viên năm 2025; Giải Nhì Giải tích và Giải Ba Đại số kỳ thi toàn quốc năm 2024; Sinh viên tiêu biểu tỉnh Phú Yên năm 2024; Giải Nhì Giải tích và Giải Ba Đại số tại Olympic Toán năm 2023.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Tiến đạt 51,65 điểm, trở thành thủ khoa khối Khoa học tự nhiên tỉnh Phú Yên và là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Hóa. Ngoài nền tảng tự nhiên xuất sắc, em còn có năng lực ngoại ngữ tốt, đạt IELTS 6.5 ngay từ thời THPT.

Phan Vĩnh Tiến, sinh viên khóa 1 của một trường tư thục non trẻ ở TPHCM giành học bổng tiến sĩ Đại học Houston (Mỹ).

Sinh ra trong gia đình nghèo tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên (cũ), Tiến không có điều kiện học thêm như nhiều bạn bè. Phần lớn kiến thức em tích lũy được đều đến từ quá trình tự học. Suốt những năm phổ thông, Tiến duy trì thành tích học sinh giỏi, xuất sắc. Lớp 9, Tiến giành giải Nhất môn Toán cấp tỉnh, lớp 11 tiếp tục giành giải Nhì. Chính nền tảng tự học bền bỉ đã rèn cho Tiến tư duy độc lập, khả năng phân tích và sự kiên trì - những yếu tố sau này trở thành lợi thế lớn trong học tập và nghiên cứu.

Từng ước mơ học ngành Y, nhưng vì điều kiện gia đình, Tiến chọn hướng đi phù hợp hơn. Cách đây 4 năm Tiến nhận học bổng toàn phần từ Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM và quyết định theo học ngành Công nghệ thông tin.

Ngay từ năm nhất, Tiến chủ động tham gia các sân chơi học thuật cấp quốc gia. Những cuộc thi không chỉ là nơi thử sức mà còn giúp em rèn luyện tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và sự bền bỉ trước áp lực. Tại trường, Tiến tiếp tục tích lũy trải nghiệm thông qua các dự án ứng dụng, bài tập liên ngành và đề tài nghiên cứu cùng giảng viên. Mỗi dự án là một bước tiến giúp Tiến hoàn thiện kỹ năng phân tích, đào sâu tư duy phản biện và hình thành phong cách làm việc khoa học.

Trong hành trình đó, đội ngũ giảng viên đóng vai trò là điểm tựa quan trọng với Tiến. Từ việc gợi mở cách tiếp cận vấn đề, hỗ trợ xây dựng mô hình đến tư vấn chuyên môn, sự đồng hành của các thầy cô giúp Tiến giữ vững nhịp độ nghiên cứu, kiên định với mục tiêu và dần định hình con đường học thuật dài hạn.

Giành học bổng tiến sĩ từ cuộc phỏng vấn trực tiếp đầy thuyết phục

Được phỏng vấn trực tiếp bởi đoàn giáo sư Đại học Houston là cơ hội hiếm có đối với sinh viên Việt Nam. Điều đưa Tiến đến buổi phỏng vấn ấy không phải may mắn, mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng nắm bắt đúng thời điểm.

Trong buổi gặp gỡ, Tiến trình bày rõ ràng hành trình học tập, các dự án đã thực hiện và định hướng nghiên cứu tương lai. Ấn tượng lớn nhất với hội đồng tuyển sinh là tư duy chín chắn, cách phân tích vấn đề mạch lạc và khả năng trao đổi học thuật bằng tiếng Anh. Tiến được đánh giá là “ứng viên có tiềm năng đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu của trường".

Theo đại diện Đại học Houston, việc lựa chọn Phan Vĩnh Tiến dựa trên nền tảng học thuật vững vàng, tiềm năng nghiên cứu rõ nét và phần thể hiện thuyết phục trong buổi phỏng vấn tại Việt Nam. Thành quả này là kết tinh của hành trình kiên trì theo đuổi tri thức, không ngừng hoàn thiện bản thân và nỗ lực nắm bắt cơ hội học bổng của chàng trai Phú Yên.

Gia nhập Đại học Houston, Tiến sẽ bước vào môi trường nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, làm việc cùng các giáo sư đầu ngành và tham gia các công trình có giá trị ứng dụng trong lĩnh vực khoa học máy tính. Đây là cơ hội quan trọng để em mở rộng năng lực nghiên cứu và khẳng định mình trong cộng đồng học thuật quốc tế.

Đại học Houston là trường đại học nghiên cứu công lập, thành lập năm 1927, đặt tại trung tâm Houston, thành phố lớn nhất bang Texas và lớn thứ tư nước Mỹ. Trường là một trong ba đại học công lập của Texas được Quỹ Carnegie xếp hạng Tier One - nhóm đại học nghiên cứu hàng đầu. Đây cũng là trường đại học nghiên cứu đa sắc tộc lớn thứ hai tại Mỹ.