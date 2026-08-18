Giải Vô địch võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam Cúp Millennium Tiles 2026 diễn ra từ 23-26/8 tại Nhà thi đấu Trường Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh.

BTC thông tin về giải đấu.

Giải năm nay quy tụ gần 2.000 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành phố, với sự tham dự của hơn 50 võ đường, CLB, môn phái và trung tâm võ thuật trên cả nước. Đây là sự kiện võ thuật có quy mô lớn, kết hợp giữa bảo tồn, phát huy giá trị võ thuật truyền thống Việt Nam, phát triển phong trào thể thao quần chúng, tuyển chọn tài năng trẻ và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động thi đấu võ thuật, tạo môi trường để các võ sĩ trẻ được cọ xát, khẳng định năng lực và hướng tới những đấu trường cao hơn.

Giải tranh tài tổng cộng 150 bộ huy chương, dành cho nhiều nội dung, lứa tuổi và trình độ khác nhau.