Sinh năm 1999, Nguyễn Đắc Tiến từng là tay vợt tennis hàng đầu miền Bắc. Sau khi chuyển hướng sang thi đấu chuyên nghiệp môn pickleball, nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, anh nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, đạt chỉ số DUPR đơn/đôi trên 5.3 và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Đắc Tiến là một trong những tay vợt Pickleball hàng đầu Việt Nam.

Với lối chơi tốc độ, di chuyển linh hoạt, bao sân tốt nhờ thể lực dồi dào, sự tinh quái nhờ kỹ thuật khéo léo và chuẩn xác, đồng thời sở hữu những cú đánh thuận tay uy lực (Drive Forehand), Đắc Tiến dần trở thành tay vợt nhận được nhiều sự yêu mến trong cộng đồng pickleball.

Lấy cảm hứng cú đánh sở trường của Đắc Tiến, cây vợt pickleball Wika Next-X ra đợi, với thông điệp gửi gắm một "nguồn năng lượng" lan tỏa, tiếp nối, truyền cảm hứng, kết nối từ vận động viên chuyên nghiệp đến người chơi phong trào.