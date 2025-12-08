Bơm tiền mạnh trong năm 2025

Năm 2025 chứng kiến một trong những đợt bơm tín dụng mạnh mẽ nhất lịch sử ngành ngân hàng. Tính đến ngày 27/11/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Con số này không chỉ vượt xa mức tăng 11,47% cùng kỳ năm ngoái mà còn cao hơn cả mức tăng của cả năm 2024 (15,09%).

Nếu quy đổi, riêng trong 11 tháng đầu năm 2025, hệ thống ngân hàng đã bơm ròng thêm khoảng 2,6 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế - tương đương khoảng 98 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Đây là mức tăng trưởng tín dụng mạnh nhất trong ít nhất 10 năm trở lại đây.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 6/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, dù kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động khó lường từ căng thẳng địa chính trị, chính sách bảo hộ gia tăng đến biến đổi khí hậu, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và đồng bộ. Kết quả là lạm phát 11 tháng chỉ ở mức 3,29% (thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,5-5%), lạm phát cơ bản 3,21%, trong khi tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% và vẫn duy trì đà cao đến cuối năm.

Trên thực tế, thanh khoản hệ thống ngân hàng phần lớn thời gian trong năm dồi dào, lãi suất cho vay trong xu hướng giảm, tỷ giá khá ổn định... Đây có thể là nền tảng để NHNN đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng mà không gây áp lực lớn lên lạm phát.

Hiện các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn để phục vụ hoạt động cho vay ra nền kinh tế. Đầu tư công cũng bứt phá trong năm 2025, nhiều bộ ngành địa phương đã giải ngân 80-90% kế hoạch.

NHNN cũng đã sẵn sàng các kịch bản cho năm 2026, hướng tới việc điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm duy trì mặt bằng lãi suất thấp, đảm bảo thanh khoản dồi dào hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với một đợt bơm tiền mới, có thể mạnh không kém năm 2025, hoàn toàn có khả năng diễn ra trong năm 2026. Đây được xem là động lực cho thị trường chứng khoán.

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh theo đà bứt phá của nhóm cổ phiếu "họ Vin". Ảnh: Thạch Thảo

Thị trường chứng khoán hơn 200 tỷ USD chờ cú hích lịch sử

Với lượng tiền lớn tiếp tục được bơm ra cho nền kinh tế, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, với quy mô vốn hóa hơn 200 tỷ USD đang đứng trước cơ hội bùng nổ trong năm 2026.

Trước hết, nền tảng vĩ mô tương đối thuận lợi. Định hướng tăng trưởng tín dụng ở mức cao, 15-20%; lãi suất duy trì ở mức thấp, giải ngân đầu tư công tiếp tục là động lực lớn, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa hồi phục mạnh.

Các tập đoàn tư nhân lớn như Vingroup (VIC), Hòa Phát (HPG), Masan (MSN), VietJet (VJC), Gelex (GEX), Vinhomes (VHM), Techcombank (TCB), VPBank (VPB)... đều được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và tín dụng ưu đãi. Đây chính là những trụ cột kéo chỉ số VN-Index tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 4-10 vừa qua.

Thứ hai, triển vọng TTCK Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi trong năm 2026 ngày càng rõ ràng. Nếu thành công, dòng vốn ngoại có thể đạt 2-4 tỷ USD trong 6-12 tháng sau khi nâng hạng theo như dự báo của một số tổ chức, tương tự những gì đã xảy ra với Kuwait (2020) hay Ả Rập Xê Út (2019). Đây sẽ là cú hích cực mạnh cho thanh khoản và định giá cổ phiếu Việt Nam.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh. Tính đến hết tuần qua (6/12), chỉ số VN-Index đã tăng 4 tuần liên tiếp, đóng cửa ở 1.741,32 điểm - chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 3%. Nhóm VN30 tăng mạnh nhất, trong khi nhóm midcap và smallcap vẫn cách đỉnh rất xa, 10-30%. Thanh khoản dù cải thiện nhưng vẫn ở mức khiêm tốn 26.000-28.000 tỷ đồng/phiên, chưa tương xứng với đà tăng của chỉ số.

Nhiều công ty chứng khoán đồng thuận rằng VN-Index đang gặp vùng kháng cự mạnh 1.760-1.770 điểm, có thể xuất hiện rung lắc, tích lũy trong tháng 12/2025 và quý I/2026. Tuy nhiên, xu hướng trung và dài hạn vẫn là tăng điểm, khi các vấn đề thanh khoản VND và lãi suất liên ngân hàng đã được NHNN xử lý kịp thời (tăng lãi suất OMO lên 4,5%, bán kỳ hạn USD).

Theo Chứng khoán CSI, ở thời điểm hiện tại, VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự quanh mốc 1.760 điểm và có tín hiệu xuất hiện áp lực bán gia tăng ở vùng này và chưa thể vượt qua được.

Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh sau 4 tuần tăng điểm, về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm sau đó mới tiếp tục quay lại xu hướng tăng tích cực.

Theo Công ty chứng khoán Pinetree Securities, TTCK đã phản ánh hết các tin xấu và tạo đáy trung hạn ở vùng 1.580 điểm ngày 10/11. Từ đây, xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, chỉ là sớm hay muộn.

Khi dòng tiền mới từ tín dụng 2026 và vốn ngoại từ nâng hạng cùng lúc đổ vào, VN-Index có cơ hội vượt đỉnh lịch sử và đạt mốc 2.000 điểm ngay trong năm 2026 như nhiều tổ chức và chuyên gia dự báo.

Có thể thấy, sau 2,6 triệu tỷ đồng bơm ra trong năm 2025, một đợt bơm tiền mới trong năm 2026 cùng kỳ vọng nâng hạng sẽ tạo ra cú hích lịch sử cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây chính là thời điểm các nhà đầu tư dài hạn có thể tự tin giải ngân vào những doanh nghiệp đầu ngành và đón đầu xu thế lớn sắp tới.

Tới 10h15 sáng 8/12, chỉ số VN-Index tăng gần 17 điểm (+1%) lên 1.758 điểm. VN-Index tăng mạnh phần lớn do cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, thêm 9.900 đồng lên 152.700 đồng/cp, tương đương khoảng 305.000 đồng/cp nếu chưa chia tách theo tỷ lệ 1:1.