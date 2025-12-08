Hồi tháng 5, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định "kinh tế tư nhân một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế". Kinh tế tư nhân được đặt ngang hàng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, cùng giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Kinh tế tư nhân được hưởng nhiều cơ chế đặc biệt, từ chính sách hỗ trợ tín dụng, được hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh... cho đến việc không hình sự hóa quan hệ kinh tế.

Những chính sách này đã góp phần hỗ trợ các tập đoàn tư nhân như Vingroup, VietJet, Gelex... tăng trưởng mạnh mẽ, qua đó ghi nhận tài sản và vốn chủ sở hữu gần đây tăng mạnh. Một số tập đoàn hàng đầu đã dồn dập bứt phá trong năm 2025. Việt Nam đã có những tỷ phú USD nằm trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, đặc biệt có người lọt top 100.

Việt Nam có nữ tỷ phú USD thứ 3

Khoảng hai tuần gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) ầm thầm đi lên nhờ sự bứt phá của một số cổ phiếu trụ cột, trong đó có nhóm “họ Vin”, qua đó giúp VN-Index lên trên ngưỡng 1.740 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch, tăng kịch trần thêm 9.300 đồng lên 142.800 đồng/cp. Đây là phiên giao dịch không hưởng quyền Vingroup phát hành cổ phiếu thường theo tỷ lệ 1:1, qua đó cổ phiếu VIC được điều chỉnh về mức 133.500 đồng/cp.

Như vậy, với cú tăng trần trong phiên 5/12, nếu quy đổi về mức trước điều chỉnh, thị giá VIC tương đương 267.000-285.000 đồng/cp, tức cao hơn gấp hơn 7 lần so với mức khoảng 40.000 đồng/cp hồi đầu năm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vốn hóa của Vingroup vượt xa các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank... và giữ vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng 1.800 đồng lên 107.000 đồng/cp. Vinpearl (VPL) tăng 2.000 đồng lên 104.000 đồng/cp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Với cú bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản tiếp tục tăng mạnh. Tính tới ngày 7/12, theo Forbes, ông Vượng có 25,6 tỷ USD, xếp thứ 91 trên thế giới. Trước đó, hôm 28/11, ông Vượng lần đầu tiên chính thức lọt top 100 người giàu nhất hành tinh.

Tại khu vực Đông Nam Á, ông Vượng chỉ xếp sau tỷ phú Prajogo Pangestu (41,7 tỷ USD, xếp 40 thế giới) và trên tỷ phú Indonesia Low Tuck Kwong (25 tỷ USD, xếp 94 trên thế giới).

Ông Vượng lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khoảng 1,5 tỷ USD và xếp thứ 974 trong danh sách.

Cũng với việc cổ phiếu Vingroup tăng 7 lần kể từ đầu năm, vợ ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương, có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu VIC đạt hơn 48,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,8 tỷ USD).

Bà Phạm Thu Hương trở thành tỷ phú USD thứ 7 trên thị TTCK Việt Nam từ cuối tháng 11 và là nữ tỷ phú USD thứ hai, bên cạnh ông Vượng, ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát HPG), ông Đỗ Anh Tuấn (Sunshine), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch VietJet, phó chủ tịch HDBank), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, cũng ghi nhận tài sản đạt hơn 32,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD) tính tới hết ngày 5/12. Như vậy, bà Hằng đã trở thành tỷ phú thứ 8 trên sàn chứng khoán và là nữ tỷ phú USD thứ 3 tại Việt Nam sau bà Hương và bà Thảo VietJet.

Forbes chưa xếp hạng bà Hương và bà Hằng trong danh sách tỷ phú USD. Tuy nhiên, với tốc độ tăng tài sản và việc ông Vượng đã minh bạch hóa với Forbes, nhiều khả năng tổ chức này sẽ sớm đưa bà Hương vào trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Tập đoàn tư nhân bứt phá

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh trong bối cảnh các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn dập đón tin tốt. VinSpeed của tỷ phú Vượng được xem là doanh nghiệp có khả năng sẽ trở thành nhà đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 61 tỷ USD.

Vingroup muốn được vay 80% không lãi suất để đầu tư tuyến đường sắt cao tốc này.

Gần đây, các doanh nghiệp này đã và sắp khởi công loạt dự án bất động sản, năng lượng, hạ tầng... rất lớn, quy mô vài tỷ USD cho tới vài chục tỷ USD trong vài tháng gần đây.

Dự kiến vào ngày 19/12 tới, tỷ phú Vượng sẽ khởi công dự án metro cao tốc nối Bến Thành tới siêu đô thị Cần Giờ vài nghìn hecta, cũng do doanh nghiệp của doanh nhân giàu số 1 Việt Nam phát triển.

Tỷ phú Vượng đã thành lập VinEnergo và lên kế hoạch thực hiện nhiều dự án năng lượng có quy mô tỷ đô. VinMetal cũng vừa thành lập sẽ làm tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Vingroup đang đầu tư khoảng 18 tỷ USD cho Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh.

Vào đầu tháng 11, ông Vượng tiếp tục lập VinSpace và nắm giữ 71% vốn, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cốt lõi liên quan tới sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.

Hồi tháng 10, tỷ phú Vượng và gia đình đã lần lượt thành lập loạt doanh nghiệp mới trải dài nhiều lĩnh vực, từ thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon) đến giải trí (V-Film).

Hệ sinh thái Vingroup cũng vừa hoàn thành, khởi công mới hoặc được cấp phép, được chấp thuận chủ trương đầu tư như: Vin Cổ Loa (do công ty con VEF phát triển), nhà máy điện khí LNG Hải Phòng, Vinspeed, Nhà máy VinFast Hà Tĩnh...