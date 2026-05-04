Ghi nhận từ sáng sớm 4/5, lượng phương tiện đổ về trung tâm TPHCM tăng đột biến khi người dân quay lại nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ dài.

Tại Quốc lộ 1K (đoạn từ giao với đường số 5 đến cầu vượt Linh Xuân), một kịch bản quen thuộc đã lặp lại. Dòng ô tô và xe máy xếp hàng dài khoảng 1km, phương tiện di chuyển trong tình trạng "rùa bò".

Do lòng đường Quốc lộ 1K chật cứng, nhiều người điều khiển xe máy leo vỉa hè khiến tình hình giao thông thêm lộn xộn.

Trục đường Phạm Văn Đồng - đại lộ đẹp nhất nội đô - cũng không tránh khỏi cảnh quá tải. Tại nút giao với đường Tô Ngọc Vân, hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài để di chuyển theo hướng vào trung tâm TPHCM.

Anh Trần Tuấn Minh (ngụ phường Dĩ An) cho biết phải nhích từng mét qua nút giao này và chờ hơn 5 nhịp đèn tín hiệu nhưng vẫn chưa thể thoát được.

Ùn xe nặng nhất trên đường Phạm Văn Đồng là khu vực cầu Bình Lợi đoạn giao với đường Nguyễn Xí (hướng về sân bay Tân Sơn Nhất), hàng ngàn phương tiện "kín mít" mặt đường.

"Tôi phải mất hơn 5 nhịp đèn đỏ mới có thể qua được đoạn cầu Bình Lợi. Xe đông đến mức không còn kẽ hở để chen chân," anh Minh Hoàng (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ khi đang vất vả nhích từng chút một trên đường đi làm.

Hình ảnh các 'thiên thần' mệt mỏi trên xe máy khi được bố mẹ chở đến trường học.

Tương tự, tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, tình hình giao thông cũng căng thẳng không kém. Dòng xe ùn ứ, nối đuôi nhau kéo dài do áp lực từ lượng xe đổ vào trung tâm TPHCM tăng mạnh sau lễ.

Khác với tình trạng "đứng bánh" tại các chốt đèn, trên các trục xương sống như Quốc lộ 13 hướng từ cầu Bình Phước về cầu Bình Triệu, phương tiện vẫn có thể lưu thông nhưng tốc độ rất chậm. Không có tình trạng kẹt cứng hoàn toàn, song người tham gia giao thông vẫn phải mất gấp đôi thời gian so với ngày thường để di chuyển qua các khu vực này.

Đến gần 9h sáng, dù áp lực giao thông có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng tại các giao lộ lớn, dòng người vẫn còn khá đông đúc. Lực lượng CSGT vẫn đang nỗ lực điều phối để đảm bảo lộ trình cho người dân trong ngày đầu làm việc của tháng 5.