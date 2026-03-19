Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Dự án có tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng từ ngân sách TP, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. Với chiều dài khoảng 5,9km và bề rộng mặt cắt ngang lên tới 60m, tuyến đường được kỳ vọng là hành lang vận tải hàng hóa chuyên dụng, tách biệt dòng xe container ra khỏi các khu dân cư hiện hữu.

Tuyến có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối kết thúc tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Phối cảnh trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối trực tiếp vào cao tốc Long Thành và Vành đai 3. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo nhận định của UBND TP, việc đầu tư trục đường này là hết sức cần thiết. Khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc tại các đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 và Xa lộ Hà Nội; đồng thời, tạo đà phát triển cho các khu đô thị mới tại phía đông TP khi áp lực xe tải nặng được trút bỏ.

Để đảm bảo tiến độ, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) phối hợp chặt chẽ với các phường Long Trường, Cát Lái để rà soát quy hoạch phân khu và thực hiện công tác bồi thường.

Theo kế hoạch, dự án đi qua khu vực khoảng 61,31ha, trong đó diện tích bồi thường khoảng 6,98ha, ảnh hưởng đến khoảng 139 hộ dân (20 hộ giải tỏa trắng và 119 hộ giải tỏa một phần).