Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận hai trường hợp đuối nước là anh em sinh đôi 19 tháng tuổi (ở Hà Nội). Theo gia đình, khoảng 16h ngày 5/10, hai bé bị phát hiện rơi xuống ao, không rõ thời gian bị chìm dưới nước.

Bé M.Đ được vớt lên trước trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Tại hiện trường, gia đình đã tiến hành ép tim và thổi ngạt khoảng 10 phút. Trên đường đưa trẻ đến trạm y tế xã và bệnh viện địa phương, việc ép tim và thổi ngạt được duy trì liên tục thêm khoảng 10 phút.

Bác sĩ theo dõi điều trị cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bé M.Đ được cấp cứu thêm 20 phút, có nhịp tim trở lại, được đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, lọc máu và kiểm soát thân nhiệt. Đáng tiếc, sau 4 ngày điều trị, bé rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê sâu và không qua khỏi.

Bé trai song sinh còn lại được vớt lên sau và cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong khoảng 45 phút, cũng có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, được xác định chết não. Gia đình xin cho bé về trong đêm.

Nguyên nhân tử vong của cả hai bé là tổn thương não không hồi phục và suy đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Bá Dũng, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng tránh đuối nước, nhất là trong mùa mưa lũ:

- Luôn giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi.

- Trong mùa mưa lũ, chuyển nơi sinh hoạt và vui chơi của trẻ lên khu vực cao, xa vùng ngập nước; giáo dục trẻ tránh đến gần ao hồ, cống rãnh.

- Đậy kín xô, chậu, bể chứa nước, đặt ngoài tầm với của trẻ để tránh nguy cơ đuối nước.

- Lắp rào chắn quanh ao, hồ, giếng, đảm bảo trẻ không thể tự ý tiếp cận.

- Dạy trẻ từ lớp 1 kỹ năng phòng chống đuối nước và bơi an toàn.

- Hướng dẫn trẻ lớn nhận biết khu vực nguy hiểm, không tắm hay chơi đùa ở vùng nước nguy hiểm, không xô đẩy khi bơi.

Sơ cấp cứu ban đầu đúng cách rất quan trọng vì não chỉ chịu được thiếu oxy trong 4-5 phút. Nếu vượt quá thời gian này, trẻ có thể bị tổn thương não không hồi phục, dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh. Khi cấp cứu trẻ đuối nước ngừng tim, ép tim và thổi ngạt đúng kỹ thuật là biện pháp hiệu quả nhất. Tuyệt đối không dốc ngược trẻ hoặc chạy, vì sẽ làm mất cơ hội cứu sống trẻ.

Video sơ cứu đuối nước. Nguồn BV Nhi trung ương

