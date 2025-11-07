Thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh ở Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng. Trước thực tế đó, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa trong học sinh, phụ huynh.

Một trong những mô hình được chú ý là của Công an xã Thường Xuân. Đơn vị này đưa công tác tuyên truyền pháp luật lên mạng xã hội thông qua Fanpage, với những bài viết ngắn gọn, dí dỏm nhưng sâu sắc, dễ tạo thiện cảm và thu hút tương tác mạnh mẽ.

Công an xã Thường Xuân đăng những nội dung tuyên truyền hóm hỉnh. Ảnh chụp màn hình

Các bài đăng thường sử dụng ngôn ngữ đời thường, dễ chạm tới cảm xúc của người đọc. Chẳng hạn, có bài viết nhắn gửi phụ huynh: “Con cái là tài sản quý giá nhất của bậc làm cha, làm mẹ! 23h đêm rồi, còn ‘tài sản’ nào chưa về nhà thì phụ huynh gọi các cháu về đi nhé! Trường hợp cần Công an xã Thường Xuân gọi giúp, xin hãy liên hệ với chúng tôi”.

Hay những dòng trạng thái vừa hài hước, vừa mang tính giáo dục: “Bạn lịch sự, tôi lịch sự; bạn giang hồ, tôi báo công an”; “Thấy đánh nhau, tụ tập gây mất trật tự - hãy gọi Công an xã!”; “Các cháu đi học không được hẹn bạn là ‘tan học, ra cổng gặp tau nha’. Tới công chuyện với mấy chú luôn đó!”; “Con cái ‘bốc đầu’ thì cha mẹ ‘đau đầu’. Người nhà nói các cháu không nghe thì để ‘người nhà nước’ nói giùm cho nhé!”.

Nội dung tuyên truyền gần gũi thu hút hàng nghìn lượt view. Ảnh chụp màn hình

Còn trên Fanpage của Công an xã Thạch Bình, nội dung tuyên truyền cũng được thể hiện theo cách riêng, gần gũi với thực tế: “Những thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn, nguy cơ vi phạm pháp luật sẽ tham gia tình nguyện giúp đỡ, dọn dẹp, sơn sửa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”.

Theo lãnh đạo Công an xã Thường Xuân, việc đăng tải các nội dung tuyên truyền này nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa về phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. “Tất cả các bài viết đều do cán bộ công an xã tự biên soạn, được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Mỗi bài đăng đều nhận được sự quan tâm lớn của người dân, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh”, vị này cho biết.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay tình trạng bạo lực học đường vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Dù không phải là vấn đề mới, nhưng thời gian gần đây các vụ việc xảy ra liên tiếp, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đáng lo ngại là nguyên nhân dẫn đến bạo lực nhiều khi rất đơn giản chỉ vì va chạm trong lúc chơi đùa, mâu thuẫn nhỏ khi đi học hoặc lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.

Công an xã Thạch Bình cũng có cách tuyên truyền riêng. Ảnh chụp màn hình

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở GD-ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học. Đồng thời, công an các xã, phường thường xuyên nắm bắt mâu thuẫn giữa học sinh để kịp thời xử lý, không để phát sinh tình huống phức tạp, vi phạm pháp luật hay tệ nạn xã hội.

Theo báo cáo từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm 2 vụ khiến học sinh tử vong và 1 vụ khiến nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23%.