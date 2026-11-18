Tỏi - ngừa cảm cúm, phòng bệnh tim mạch

Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam), tỏi có vị cay, tính nóng, là vị thuốc thuần dương giúp tăng cường chính khí, kích thích tuần hoàn và thường được dùng trong dân gian để hỗ trợ trị cảm lạnh.

Khoa học hiện đại cũng ghi nhận tỏi chứa hàng trăm hoạt chất sinh học, nổi bật là các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ như allicin và DADS mang lại đặc tính kháng khuẩn, góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tỏi không những phòng cảm cúm còn hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch. Ảnh: N.Huyền

Để tận dụng lợi ích này, bạn có thể ăn trực tiếp 2-3 tép tỏi tươi bóc vỏ mỗi ngày (ăn riêng hoặc kèm thực phẩm khác). Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng giấm tỏi (500g tỏi ngâm với 200g đường đỏ và 500ml giấm trắng trong 1 tháng, ăn 4-5 tép cùng nước giấm pha loãng sau bữa ăn), hoặc uống nước từ 50 tép tỏi đun cách thủy với 100g đậu xanh.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý các phương pháp này chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế, người bị viêm loét dạ dày, hạ huyết áp hoặc lạnh bụng nên hạn chế dùng nhiều tỏi.