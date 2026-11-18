Gừng - 'trợ thủ' tự nhiên hỗ trợ phòng cúm
Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc nam), vào mùa lạnh, gừng là gia vị quen thuộc có tác dụng hỗ trợ làm ấm cơ thể, ngừa cảm cúm, kháng khuẩn và góp phần tăng cường miễn dịch. Các hoạt chất như gingerol, shogaol, zingerone trong gừng giúp ức chế quá trình gây viêm, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu các triệu chứng cúm A như đau họng, ho, nghẹt mũi hay mệt mỏi.
Cách dùng: Bạn có thể hãm 2-3cm gừng tươi với nước sôi (thêm mật ong, chanh) để uống ấm hoặc chế biến cùng món ăn hằng ngày. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh gừng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế vắc xin hay thuốc điều trị, người bệnh cần đến cơ sở y tế nếu sốt cao, khó thở. Ngoài ra, việc lạm dụng gừng có thể gây ợ nóng, tiêu chảy, nên người mắc bệnh dạ dày, đường mật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Tỏi - ngừa cảm cúm, phòng bệnh tim mạch
Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam), tỏi có vị cay, tính nóng, là vị thuốc thuần dương giúp tăng cường chính khí, kích thích tuần hoàn và thường được dùng trong dân gian để hỗ trợ trị cảm lạnh.
Khoa học hiện đại cũng ghi nhận tỏi chứa hàng trăm hoạt chất sinh học, nổi bật là các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ như allicin và DADS mang lại đặc tính kháng khuẩn, góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
Để tận dụng lợi ích này, bạn có thể ăn trực tiếp 2-3 tép tỏi tươi bóc vỏ mỗi ngày (ăn riêng hoặc kèm thực phẩm khác). Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng giấm tỏi (500g tỏi ngâm với 200g đường đỏ và 500ml giấm trắng trong 1 tháng, ăn 4-5 tép cùng nước giấm pha loãng sau bữa ăn), hoặc uống nước từ 50 tép tỏi đun cách thủy với 100g đậu xanh.
Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý các phương pháp này chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế, người bị viêm loét dạ dày, hạ huyết áp hoặc lạnh bụng nên hạn chế dùng nhiều tỏi.