Rau ngót là loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt, được xem là "vua dinh dưỡng" trong nhóm rau ăn lá, đặc biệt nổi bật với hàm lượng vitamin C vượt trội hơn hẳn cam, chanh, bưởi.
Chỉ 100g rau ngót chứa 185mg vitamin C, cao hơn đáng kể so với các loại trái cây chua quen thuộc, giúp tăng sức đề kháng, điều chỉnh cholesterol và thúc đẩy làm lành vết thương. Ngoài ra, rau ngót còn giàu đạm (6,5g), sắt, kali (503mg), beta-carotene (23.300UI) và nhiều acid amin thiết yếu giúp chống lão hóa, phòng ngừa tim mạch, tiểu đường và ung thư.
Theo Đông y, rau ngót có tính mát, thanh nhiệt giải độc, bổ huyết, tốt cho tiêu hóa và đặc biệt hỗ trợ phụ nữ sau sinh khơi thông nguồn sữa.
Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hạn chế ăn vì rau có tính mát, tăng co bóp tử cung dễ gây sảy thai. Người già thiếu canxi và trẻ còi xương cũng không nên ăn nhiều rau ngót.
Chùm ngây được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Đặc biệt nổi bật của rau chùm ngây là vitamin C gấp 7 lần cam, cao hơn hẳn chanh, bưởi và nhiều loại rau củ quen thuộc khác.
Không chỉ giàu vitamin C, chùm ngây còn chứa canxi cao hơn sữa, sắt vượt cải bó xôi, kẽm nhiều hơn cà rốt, cùng hàm lượng beta-carotene, đạm, kali và các acid amin thiết yếu giúp chống lão hóa, tăng đề kháng và phòng ngừa các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư.
Vitamin C dồi dào trong chùm ngây giúp tăng sức đề kháng, điều chỉnh cholesterol và thúc đẩy làm lành vết thương. Vitamin A hỗ trợ thị lực và chống nhiễm khuẩn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người bệnh mạn tính, tiểu đường, cần giảm cân và phụ nữ sau sinh.
Theo Đông y, chùm ngây còn có tính mát, thanh nhiệt giải độc, bổ huyết, hỗ trợ tiêu hóa và nhuận tràng. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, người già thiếu canxi và trẻ còi xương không nên ăn nhiều.