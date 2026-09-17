1. Rau ngót: Lượng vitamin C cao hơn cam, chanh

Rau ngót giàu vitamin C và A. Ảnh: Phương Thúy.

Rau ngót là loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt, được xem là "vua dinh dưỡng" trong nhóm rau ăn lá, đặc biệt nổi bật với hàm lượng vitamin C vượt trội hơn hẳn cam, chanh, bưởi.

Chỉ 100g rau ngót chứa 185mg vitamin C, cao hơn đáng kể so với các loại trái cây chua quen thuộc, giúp tăng sức đề kháng, điều chỉnh cholesterol và thúc đẩy làm lành vết thương. Ngoài ra, rau ngót còn giàu đạm (6,5g), sắt, kali (503mg), beta-carotene (23.300UI) và nhiều acid amin thiết yếu giúp chống lão hóa, phòng ngừa tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Theo Đông y, rau ngót có tính mát, thanh nhiệt giải độc, bổ huyết, tốt cho tiêu hóa và đặc biệt hỗ trợ phụ nữ sau sinh khơi thông nguồn sữa.

Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hạn chế ăn vì rau có tính mát, tăng co bóp tử cung dễ gây sảy thai. Người già thiếu canxi và trẻ còi xương cũng không nên ăn nhiều rau ngót.