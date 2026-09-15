Theo Eating Well, các bác sĩ nội tiết, chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ những loại trái cây họ hay ăn để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Táo

Đây là một trong những lựa chọn được chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt khi ăn cả vỏ. “Loại trái cây duy nhất mà tôi khuyến nghị người mắc bệnh đái tháo đường ăn để kiểm soát đường huyết tốt hơn là táo”, bác sĩ nội tiết người Mỹ Ari Eckman nói.

Các loại cam quýt, táo được bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Eckman, vỏ táo chứa một lượng lớn chất xơ, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ đường. Táo cũng có chỉ số đường huyết thấp nên khi bạn ăn loại quả này, đường huyết tăng từ từ và ổn định thay vì tăng vọt.

Thời điểm ăn táo cũng có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Một nghiên cứu quy mô nhỏ trên những người bị rối loạn đường huyết cho thấy, người ăn táo trước khi dùng cơm trắng có chỉ số đường huyết sau ăn thấp hơn đáng kể so với người có thói quen ngược lại.

Kết hợp táo với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo cũng có thể làm chậm hấp thụ đường.

Lê

Một quả lê cỡ vừa cung cấp khoảng 5-7 g chất xơ, tùy kích thước, phần lớn nằm trong vỏ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, qua đó giảm nguy cơ đường huyết tăng nhanh sau khi ăn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Pascual De Santis, lê còn cung cấp polyphenol và các dưỡng chất có lợi khác. Loại quả này chứa nhiều nước, tạo cảm giác no mà không bổ sung lượng carbohydrate quá lớn.

Các chuyên gia khuyến nghị kết hợp lê với một nắm hạt để làm chậm quá trình hấp thụ đường và tạo thành bữa phụ cân bằng hơn.

Cam

Các loại trái cây họ cam quýt cũng được chuyên gia De Santis đánh giá là lựa chọn phù hợp. Hàm lượng polyphenol cao trong những quả này có thể hỗ trợ duy trì đường huyết khỏe mạnh. Một loại polyphenol là flavanone trong trái cây họ cam quýt đã cho thấy triển vọng trong các nghiên cứu tiền lâm sàng, dù vẫn cần thêm nghiên cứu trên người.

Một nghiên cứu tổng quan với hơn 286.000 người tham gia cho thấy tiêu thụ nước ép trái cây họ cam quýt không liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trưởng thành. Nếu bạn ăn cả quả còn nhận thêm cả lợi ích từ chất xơ.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người kết hợp trái cây với protein hoặc chất béo lành mạnh, ăn cả vỏ nếu có thể. Người ăn cũng nên kiểm soát khẩu phần vì ngay cả trái cây ít đường vẫn chứa carbohydrate.