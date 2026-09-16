1. Cây xấu hổ - Mọc ven đường, giảm đau nhức xương khớp Cây xấu hổ tốt cho xương khớp. Ảnh: Hoa Linh. Là loài cây mọc hoang quen thuộc ven đường với đặc tính lá cụp khi chạm, cây xấu hổ từ lâu đã được y học cổ truyền sử dụng như vị thuốc hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau lưng, tê bì chân tay và phong thấp. Cây xấu hổ (trinh nữ) vị ngọt, hơi se, tính hàn, có tác dụng an thần, giảm đau, tiêu viêm và thư cân hoạt lạc. Rễ cây là bộ phận được dùng phổ biến nhất, thường phối hợp với cúc tần, đinh lăng, cam thảo dây để tăng hiệu quả. Người bệnh có thể dùng lá tươi giã đắp hoặc sắc uống 6-12g/ngày; rễ khô sắc uống khoảng 120g/ngày. Lưu ý không dùng cho người thể trạng hư nhược, nhiễm hàn và phụ nữ mang thai. Đây chỉ là bài thuốc hỗ trợ, người đau khớp kéo dài cần thăm khám chuyên khoa để điều trị đúng nguyên nhân.

2. Lá lốt - Gia vị quen thuộc, dược liệu quý cho khớp Lá lốt có nhiều công dụng. Ảnh: Hoa Linh. Không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt, lá lốt cũng là vị thuốc Nam hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp và tiêu hóa. Theo Đông y, lá lốt vị cay, tính ấm, có tác dụng ôn trung tán hàn, trừ phong thấp, đặc biệt phù hợp với người có biểu hiện "hàn": bụng lạnh, đầy hơi, đau khớp tăng khi trời lạnh ẩm, tay chân lạnh. Nghiên cứu hiện đại ghi nhận tinh dầu lá lốt có hoạt tính chống viêm, tuy nhiên chủ yếu trong phòng thí nghiệm, chưa đủ bằng chứng thay thế thuốc điều trị. Lá lốt làm rau gia vị hằng ngày nhìn chung an toàn nhưng bạn không nên tự ý sắc uống dài ngày hoặc dùng liều cao khi chưa có chỉ định của thầy thuốc.