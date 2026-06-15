Tôi phát hiện mắc đái tháo đường trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây nên hơi lo lắng. Hằng ngày, tôi chọn trái cây là ổi và roi vì ăn khá nhạt. Xin chuyên gia tư vấn hai loại quả này có thích hợp với người bệnh tiểu đường không? Tôi xin cảm ơn! (Lan Ngọc - 35 tuổi, Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viên Y Dược Cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn trái cây, tuy nhiên cần lựa chọn loại phù hợp và kiểm soát lượng tiêu thụ. Một số loại trái cây chứa hàm lượng đường cao có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với các loại khác.

Nhìn chung, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ quan trọng cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lượng trái cây tươi phù hợp mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh nên ưu tiên những loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp và tải lượng đường huyết (GL) thấp. Những loại trái cây này giúp đường glucose được hấp thu chậm hơn, hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh hoặc tăng quá cao sau khi ăn.

Hai loại quả tốt cho người bệnh đái tháo đường.

Ổi - loại quả rẻ và tốt cho người bệnh đái tháo đường

Ổi được xem là một trong những loại trái cây phù hợp với người bệnh đái tháo đường nhờ có tải lượng đường huyết thấp, đồng thời giàu vitamin C và kali.

Đáng chú ý, hàm lượng vitamin C trong ổi cao hơn nhiều loại trái cây quen thuộc như cam, bưởi hay quýt. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể góp phần làm giảm nồng độ LDL-cholesterol (cholesterol xấu) trong máu. Đây là yếu tố liên quan đến quá trình xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đau tim và đột quỵ ở người mắc đái tháo đường.

Quả roi hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quả roi cũng là lựa chọn thích hợp cho người cần kiểm soát cân nặng và đường huyết. Trong 100g quả roi tươi chỉ cung cấp khoảng 25-30 kcal, đồng thời chứa tới 90% là nước.

Nhờ hàm lượng calo thấp và vị ngọt tự nhiên, quả roi tạo cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

Loại quả này có chỉ số đường huyết thấp và chứa lượng chất xơ khá dồi dào. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Vì vậy, đây được xem là loại trái cây phù hợp cho người cần quản lý đường huyết khi sử dụng với lượng vừa phải.

Dù vậy, người bệnh cũng không nên ăn quá nhiều trái cây trong một ngày. Việc tiêu thụ quá mức có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đau bụng, buồn nôn hoặc đầy hơi và có thể tăng đường huyết.

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