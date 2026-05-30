Tôi bị sỏi thận, thỉnh thoảng sử dụng thuốc Đông y thì ăn rau muống có ảnh hưởng gì không? Xin chuyên gia tư vấn. (Hoàng Lịch - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Rau muống là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Loại rau này ít calo, giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C, canxi và chất chống oxy hóa nên được đánh giá tốt cho sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường, tăng cường chất xơ.

Theo Đông y, rau muống có vị ngọt nhẹ, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi niệu chỉ huyết rất tốt, được dùng trong những trường hợp nóng trong, ngộ độc thức ăn, tiểu tiện khó, tiểu ra máu, chảy máu cam, xuất huyết dạ dày...

Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, rau muống cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cơ thể. Bạn lưu ý những điều cần tránh khi ăn rau muống, trong đó có vấn đề sỏi thận.

Rau muống là món ăn quen thuộc trong mùa hè. Ảnh: Minh Thùy.

1. Không ăn quá nhiều nếu bị sỏi thận, gout hoặc bệnh thận

Rau muống chứa nhiều purin và khoáng chất có thể không phù hợp với người bị gout, sỏi thận, viêm đường tiết niệu hoặc suy giảm chức năng thận. Ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng viêm đau, rối loạn chuyển hóa trở nên nghiêm trọng hơn. Người bị cao huyết áp hoặc bệnh thận nên ăn với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ.

2. Không ăn rau muống khi đang có vết thương hở

Theo quan niệm dân gian và kinh nghiệm lâm sàng, rau muống có thể kích thích tăng sinh mô, dễ hình thành sẹo lồi hoặc vết thâm mất thẩm mỹ, đặc biệt ở người có cơ địa sẹo lồi.

Những người mới phẫu thuật, có vết thương mềm hoặc đang trong quá trình hồi phục da nên hạn chế ăn.

3. Không lạm dụng rau muống nếu đang điều trị bệnh xương khớp

Người mắc các bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp được khuyến cáo không nên ăn quá nhiều rau muống vì có thể làm tăng phản ứng viêm, khiến triệu chứng đau nhức nặng hơn. Việc ăn uống cần cân đối, đa dạng thực phẩm thay vì phụ thuộc vào một loại rau.

4. Không tự ý ăn rau muống khi đang dùng thuốc Đông y

Loại rau này có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số bài thuốc Đông y, đặc biệt là các vị thuốc có độc tính hoặc cần hấp thu ổn định. Nếu đang điều trị bằng thuốc Đông y hoặc thuốc đặc trị dài ngày, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rau muốn thường xuyên.

5. Không ăn rau muống sống hoặc chưa nấu chín kỹ

Rau muống trồng dưới nước có thể chứa ký sinh trùng sán ruột. Nếu rau không được rửa sạch hoặc nấu chưa chín, ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể, gây đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, dị ứng da hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, bạn nên ngâm rửa kỹ rau và ăn chín uống sôi để hạn chế nguy cơ nhiễm sán.

Nhìn chung, rau muống vẫn là loại rau giàu dinh dưỡng. Với chỉ số đường huyết thấp (GI khoảng 10), ít calo và nhiều chất xơ, rau muống phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng hoặc người tiểu đường.

Một số món ăn phổ biến từ rau muống gồm: Luộc, xào tỏi, xào thịt bò, nấu canh. Để tận dụng lợi ích của rau muống, mọi người nên chọn rau tươi sạch, rửa kỹ, nấu chín và ăn với lượng hợp lý.

Loại rau mọc hoang trở thành đặc sản, tốt cho người bị bệnh tim mạch, tiểu đường Rau càng cua vốn là loại cây mọc dại nhưng hiện nay “lên ngôi” thành đặc sản. Loại rau này tốt cho tim mạch, huyết áp và sức khỏe tổng thể.

Loại rau nhiều người chê vì nhớt nhưng chứa nhiều sắt hơn thịt bò Dù không được lòng tất cả mọi người vì độ nhớt, rau đay là 'kho báu' dinh dưỡng trong bữa ăn mùa hè.