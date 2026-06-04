Theo quan niệm Đông y, nhiều người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tay chân lạnh, da dẻ kém hồng hào hoặc thiếu sức sống có thể liên quan đến tình trạng dương khí suy yếu và khí huyết hư nhược. Trong số các thực phẩm nên ăn để bồi bổ cơ thể, vải thiều được đánh giá có tính ấm, tác động vào kinh tâm và tỳ.

Tài liệu y học cổ truyền của Trung Quốc Bản thảo cương mục mô tả vải có khí vị thuần dương, làm ấm tỳ vị và nuôi dưỡng huyết khí. Khác với nhiều loại trái cây có tính mát, vải phù hợp với những người có cơ địa hư hàn, dễ lạnh tay chân hoặc thường xuyên cảm thấy thiếu năng lượng.

Theo đó, nhiều phụ nữ gặp tình trạng tay chân lạnh, kinh nguyệt ít hoặc sắc mặt thiếu tươi tắn có liên quan đến khí huyết lưu thông kém. Vải từ lâu đã được đánh giá hỗ trợ bổ dương khí và dưỡng khí huyết. Ăn khoảng 3-5 quả vải mỗi ngày trong một thời gian nhất định có thể giúp cơ thể ấm áp hơn và cải thiện sắc diện.

Vải thiều là loại quả phổ biến vào mùa hè, chứa nhiều vitamin C. Ảnh: Ban Mai

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, các nghiên cứu từ châu Âu và Mỹ khẳng định vải thiều là loại trái cây giàu dưỡng chất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Cleveland Clinic (Mỹ), vải chứa hàm lượng vitamin C cao cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa thực vật như epicatechin và rutin có khả năng chống lại stress oxy hóa và góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Dữ liệu từ Healthline cho thấy 100g vải tươi cung cấp khoảng 66 calo, đồng thời là nguồn vitamin C, kali và đồng khá dồi dào. Các nhà khoa học cũng ghi nhận vải chứa nhiều polyphenol chống oxy hóa hơn một số loại trái cây phổ biến khác.

Một tổng quan khoa học đăng trên cơ sở dữ liệu y sinh học PubMed cho biết 100g vải tươi chứa khoảng 72mg vitamin C, tương đương phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành. Ngoài ra, quả vải còn cung cấp một lượng nhỏ kali, đồng và các hợp chất thực vật có lợi.

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Trong khi đó, các hợp chất chống oxy hóa trong vảigóp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Tuy giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, vải cũng chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Một số người có thể bị tăng đường huyết đột ngột, đầy bụng, nóng rát dạ dày hoặc khó tiêu khi ăn quá nhiều vải. Ngoài ra, một số nghiên cứu tại Ấn Độ ghi nhận trẻ em gầy ốm ăn vải quá mức khi bụng đói có nguy cơ hạ đường huyết cấp tính. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 100-150g vải tươi mỗi lần (5-8 quả) như một phần của chế độ ăn cân bằng.