Ăn tỏi thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư. Xin bác sĩ tư vấn sử dụng tỏi như thế nào cho hợp lý, phát huy tác dụng phòng bệnh? (Hoàng Việt Dũng - Hà Nội)

Các bác sĩ Khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K (Hà Nội) tư vấn:

Tỏi là loại gia vị phổ biến không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Sau đây là những lý do mà bạn nên sử dụng tỏi trong thực đơn ăn uống:

1. Tỏi làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Tỏi chứa rất nhiều dược chất nguồn gốc thực vật (phytochemical). Nhiều chất trong đó đã thể hiện đặc tính phòng chống ung thư khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như flavonoid, inulin, saponin, S-allyl cysteine,...

Tỏi có nhiều tác dụng trong phòng chống ung thư. Ảnh: P.T.

Tỏi cho thấy tác dụng phòng chống ung thư mạnh nhất đối với ung thư đại trực tràng. Sau khi xem xét, đánh giá các nghiên cứu toàn cầu, các báo cáo của Viện nghiên cứu Ung thư quốc gia Mỹ (AICR) cho thấy ăn tỏi thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa ADN, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu trên người về tác dụng giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng của tỏi.

2. Tỏi tương tác với các loại ung thư khác

Loại gia vị cay nồng này cũng đang được nghiên cứu về vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác như: ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư đại tràng, ung thư thực quản, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư gan, ung thư bàng quang, ung thư tụy....

Lưu ý khi sử dụng tỏi

Chế độ ăn tăng cường rau xanh đã được chứng minh có khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư. Việc kết hợp tỏi với các thực phẩm có nguồn gốc thực vật không chỉ tăng cường hương vị cho các món rau, mà còn kích thích vị giác, giúp bạn ăn được nhiều rau hơn.

Tuy nhiên đối với bệnh nhân ung thư trong các giai đoạn điều trị bệnh có thể gặp một số tác dụng phụ như nôn, buồn nôn, rối loạn vị giác… thì tỏi thường gây ra một số cảm giác khó chịu do mùi quá mạnh. Bởi vậy cần lưu ý khi chế biến đồ ăn cho đối tượng này.

Ngoài ra, bạn nên ăn tỏi ở dạng tươi. Khi chế biến tỏi, chúng ta nên đập dập, cắt nhỏ và để ngoài không khí từ 10 đến 15 phút trước khi sử dụng. Lúc này, enzym ở trong không khí có thể tăng cường các chất có ích trong tỏi. Sử dụng tỏi già ngâm giấm cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống tim mạch.