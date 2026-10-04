Cà muối là món ăn dân dã, thường xuất hiện cùng canh cua trong mâm cơm mùa hè. Tuy nhiên, việc ăn cà xổi có thể chứa nhiều nitrit không tốt cho sức khỏe.

Tôi rất thích ăn cà muối với canh, gần như ngày nào cũng ăn mà không thấy chán. Tuy nhiên, nhiều người nói cà muối không tốt cho sức khỏe, thậm chí còn ví von “một quả cà bằng ba thang thuốc”. Xin chuyên gia tư vấn vì sao cà muối có thể gây hại cho sức khỏe và cần ăn thế nào để hạn chế nguy cơ? Xin cảm ơn! (Lê Ngọc Hoàn - Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn:

Cà pháo muối là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt khi dùng cùng canh cua vào những ngày hè. Vị chua, giòn, mặn của cà giúp bữa ăn thêm ngon miệng.

Mỗi quả cà pháo nặng khoảng 8g. Một bữa ăn 7 quả cà tương đương khoảng 55g. Lượng cà muối này cung cấp khoảng 7 kcal, 0,7g protein, 1,1g glucid, 0,9g chất xơ, cùng một lượng nhỏ beta-caroten, canxi và sắt.

Cà muối đưa cơm nhưng bạn nên ăn hạn chế. Ảnh: Hoa Linh.

Vấn đề đáng lưu ý khi ăn cà là ở cách muối và thời điểm ăn. Hai lý do sau khiến quả cà trở nên không tốt cho sức khỏe.

Thứ nhất, ăn cà muối xổi, xanh: Trong những ngày đầu của quá trình lên men, nitrat tự nhiên trong rau quả có thể chuyển thành nitrit dưới tác động của vi sinh vật. Vì vậy, cà muối chưa chín có thể chứa lượng nitrit cao hơn.

Khi quá trình lên men hoàn tất, cà chuyển sang trạng thái chua, lượng nitrit giảm dần. Do đó, bạn nên chờ cà chín đều, có độ chua phù hợp thay vì ăn khi còn xanh hoặc mới muối.

Thứ hai, cà không tốt còn do muối mặn, đây là thực phẩm chứa nhiều natri nên gây ra các bệnh tim mạch, thận. Vì vậy, người dân cần ăn với lượng vừa phải.

Theo khuyến nghị được đưa ra, mỗi bữa, bạn chỉ nên ăn khoảng 4-5 quả cà muối, đồng thời không nên ăn thường xuyên với số lượng lớn.

Một bữa có 7 quả cà, tương đương khoảng 55g, đã cung cấp khoảng 406mg natri. Lượng natri này chưa tính lượng muối từ các món ăn khác trong cùng bữa. Nếu thường xuyên ăn nhiều thực phẩm muối mặn, tổng lượng muối đưa vào cơ thể có thể tăng cao.

Đặc biệt, người bị tăng huyết áp và những người mắc các bệnh mạn tính cần hạn chế các món ăn mặn, trong đó có cà muối.

Cách an toàn là chọn cà đã muối chín và không biến cà muối thành món xuất hiện thường xuyên với số lượng lớn trong thực đơn. Bạn kết hợp thêm rau xanh, các loại thực phẩm giàu đạm khác và nguồn tinh bột phù hợp để cung cấp đa dạng dưỡng chất cho cơ thể.

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