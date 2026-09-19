Tôi thích vị ngọt nhẹ của nước pha từ quả la hán. Xin bác sĩ tư vấn uống nước quả này hằng ngày có tốt không, có gây tác dụng phụ gì không? Tôi nên dùng như nào cho đúng? Xin cảm ơn! (Lê Hoa - TPHCM).

BS.CKI Lê Thiện Kim Hữu, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3:

Quả la hán từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền và ngày nay còn được dùng làm chất tạo ngọt tự nhiên trong thực phẩm. Không chỉ giúp thanh nhiệt, giải khát, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích cho hệ hô hấp và tiêu hóa nếu sử dụng đúng cách.

Loại quả này chứa khoảng 25-38% saponin triterpen (hoạt chất tạo vị ngọt tự nhiên), cùng protein, vitamin C và nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe.

Quả la hán có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Theo y học cổ truyền, quả la hán có vị ngọt, tính mát, không độc, quy vào kinh phế và tỳ, có tác dụng nhuận phế, lợi hầu, giải khát, nhuận tràng và thông tiện.

Nhờ đó, quả la hán thường được dùng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng ho do phế nhiệt, viêm họng, khàn tiếng, nhiều đờm, ho gà, đồng thời giảm táo bón.

Ngoài ra, do chứa rất ít calo và có chỉ số đường huyết thấp, la hán còn được sử dụng làm chất tạo ngọt tự nhiên trong nhiều loại đồ uống và thực phẩm, phù hợp với người cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Trà quả la hán có tác dụng hỗ trợ tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch. Trên thị trường hiện nay có bán rất nhiều sản phẩm được chế biến từ quả la hán dưới dạng quả khô.

Trà la hán được nhiều người sử dụng như một loại nước giải khát giúp thanh nhiệt, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên cảm thấy nóng trong. Lưu ý liều lượng nấu là 1-2 trái với khoảng 1,5-2 lít nước dùng uống trong ngày.

Những ai cần thận trọng?

Mặc dù quả la hán được đánh giá lành tính và ít độc, không phải ai cũng phù hợp sử dụng. Người có cơ địa hàn, thường xuyên lạnh bụng hoặc dễ rối loạn tiêu hóa không nên dùng nhiều quả la hán vì có thể làm nặng thêm các triệu chứng.

Ngoài ra, người dân cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai hoặc cho con bú; điều trị bằng thuốc; có tiền sử dị ứng với quả la hán hoặc các loại thảo dược khác.



