Gần đây nhiều người mua sung về ăn, phơi khô nấu nước uống. Xin chuyên gia tư vấn quả này có những lợi ích gì đối với sức khỏe? (Nguyễn Thị Chinh - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Quả sung có vị chát nên trước đây không được sử dụng nhiều, chín rụng đầy gốc. Tuy nhiên, theo các tài liệu y học, loại quả này giàu chất xơ, kali, canxi, vitamin K cùng một số hợp chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Loại quả này có thể chế biến thành món ăn ngon như muối xổi, ngâm dấm, kho cá... có tác dụng chữa bệnh như dược thiện.

Sung muối - món ăn được nhiều người thích. Ảnh: Hoa Linh.

Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn, sung có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Quả sung chứa hàm lượng chất xơ tương đối cao, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Một số thành phần trong sung có thể góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về khả năng của quả sung trong phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, vẫn chưa đủ để khẳng định đây là thực phẩm có tác dụng phòng bệnh.

2. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Sung chứa chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Tuy nhiên, quả sung vẫn chứa đường tự nhiên, đặc biệt khi được sấy khô, lượng đường và năng lượng sẽ cô đặc hơn.

Do đó, người mắc đái tháo đường cần chú ý khẩu phần, ưu tiên sung tươi và không nên xem loại quả này như một phương pháp điều trị bệnh.

3. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Quả sung cung cấp kali, một khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và hệ tim mạch. Chế độ ăn giàu kali, kết hợp với việc kiểm soát lượng natri, có thể góp phần duy trì huyết áp ở mức phù hợp.

Bên cạnh đó, chất xơ trong sung có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol khi được đưa vào một chế độ ăn uống cân đối.

4. Bổ sung dưỡng chất cho xương

Sung cung cấp một lượng canxi và vitamin K, những dưỡng chất tham gia vào quá trình duy trì cấu trúc và sức khỏe của xương. Tuy nhiên, chỉ ăn sung không thể thay thế các nguồn canxi khác hoặc chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Để phòng loãng xương, mọi người cần kết hợp chế độ ăn đa dạng với vận động phù hợp và các yếu tố lối sống lành mạnh.

Sung có thể được ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều món khác nhau. Với quả phơi khô, do hàm lượng đường và năng lượng cao hơn so với sung tươi, người thừa cân, đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên sử dụng với lượng vừa phải. Bạn không nên tự dùng nước sắc từ quả sung để thay thế thuốc điều trị bệnh.

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