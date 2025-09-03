Đến hơn 12h trưa ngày 3/9, hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, vẫn đang được Công an TPHCM và các lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra. Vụ việc đau lòng này khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong ở TPHCM. Ảnh: HC.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, xe tải BKS 89H-024.51 đang lưu thông trên đường Dương Thị Mười, hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ về giao lộ Tô Ký.

Xe tải chạy đến khu vực trước giao lộ Trương Thị Hoa đã va chạm mạnh với một xe máy.

Cú va kinh hoàng đã cuốn xe máy cùng hai người phụ nữ xuống gầm xe tải. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong là hai mẹ con. Người mẹ sinh năm 1979 và người con gái sinh năm 2006.

Điều đau lòng là người con gái vừa đậu đại học, đang cùng mẹ đi tìm nhà trọ để chuẩn bị nhập học thì gặp tai nạn. Vụ việc đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Dương Thị Mười.

Hiện tại, công an đang trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.