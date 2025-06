Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 2h30 ngày 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, 2 phạm nhân trốn trại là: Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc.

Trong đó, đối tượng Khiêm (28 tuổi, quê tại tỉnh Bến Tre), án phạt 26 năm 4 tháng 14 ngày. Khiêm là đối tượng hình sự nguy hiểm, phạm nhiều tội như: Chống người thi hành công vụ; Bắt giữ người trái pháp luật; Cố ý gây thương tích; Cướp giật tài sản; Cướp tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ.

Còn Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê tại Hải Dương), phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với án phạt 10 năm tù.

Phòng giam nơi các đối tượng đục tường trốn trại. Ảnh: CAND

Cơ quan chức năng cho biết, hai đối tượng này không có tư tưởng cải tạo, thường xuyên nghĩ cách để trốn trại. Lợi dụng thời tiết mưa gió, công trình giam giữ xuống cấp nên đã đào buồng giam, trốn ra ngoài.

Đến khoảng 10h30 sáng 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện các đối tượng trên trốn khỏi phòng giam nên báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức truy bắt.

Qua trích xuất camera, truy vết, công an phát hiện đối tượng di chuyển về phía Nam nên đã ra quyết định truy nã, thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt. Đến 2h30 sáng 8/6, Công an Nghệ An đã bắt giữ được 2 đối tượng khi chúng di chuyển qua địa bàn.

Những vụ phạm nhân trốn trại bị bắt lại trong 'chóng vánh'

Gần đây nhất, ngày 1/4, phạm nhân Dương Hữu Huy (30 tuổi, trú tại Thái Nguyên) đã trốn khỏi Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an). Khi trốn trại, Huy đang thi hành án tại phân trại số 4 của Trại giam Thanh Lâm.

Đến khoảng 21h ngày 2/4, các trinh sát của Trại giam Thanh Lâm đã bắt giữ phạm nhân Dương Hữu Huy trên đường mòn Hồ Chí Minh (địa phận xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Thanh Hóa), gần phân trại số 4.

Phạm nhân Dương Hữu Huy sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phạm nhân Dương Hữu Huy bị Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Cướp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Một vụ phạm nhân khoét tường bỏ trốn khác, trưa 11/2, Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lợi dụng khu vực tắm nắng để đục tường, thoát khỏi buồng giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Sau đó, Khánh trèo qua tường rào rồi lấy trộm xe máy của người dân để bỏ trốn.

Sau 4 ngày lẩn trốn, Lê Văn Duy Khánh đã bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau 4 ngày lẩn trốn, Lê Văn Duy Khánh đã bị bắt giữ khi đang trốn trong rừng Tà Nô, xã Phước Hà (huyện Thuận Nam) – cách nơi bỏ trốn khoảng 60km.

Trước đó, ngày 19/1/2025, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) phối hợp bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt (19 tuổi, trú tại Tiền Giang) sau khi phát hiện đối tượng này trốn trại giam.

Nguyễn Tú Kiệt bị bắt trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi trốn trại giam tại Công an huyện Bình Chánh về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm nhân Nguyễn Văn Tín. Ảnh: CACC

Ngày 2/11/2024, phạm nhân Nguyễn Văn Tín (33 tuổi, quê tại Vĩnh Long) trốn trong một cống thoát nước trong khu vực trại giam Thanh Hòa (Bộ Công an). Phát hiện Tín không có mặt tại nhà giam sau giờ lao động nên giám thị trại giam đã ra quyết định truy nã, gửi các đơn vị liên quan.

Đến tối cùng ngày, sau khi huy động lực lượng truy tìm, các cán bộ đã phát hiện Tín đang trốn trong một cống thoát nước trong khu vực trại giam và nhanh chóng bắt giữ, đưa về giam giữ trở lại.