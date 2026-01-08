Ngày 5/1, anh Nhật chia sẻ câu chuyện về bà Lan - ông Thanh, vợ chồng hàng xóm gắn bó nhiều năm với gia đình lên kênh TikTok. "Trên đời này, còn có thứ tình cảm quý như tình thân, đó là tình làng nghĩa xóm", anh Nhật viết trong bài đăng.

Anh kể, gia đình hàng xóm đã bán cơm bụi bình dân hàng chục năm. Chứng kiến vợ chồng anh Nhật loay hoay khởi nghiệp nhiều lần mà chưa thành công, ông Thanh sang nhà chơi, gợi ý: "Tụi con bán cơm đi, nương theo cô chú mà bán cho dễ".

Sau thời gian suy nghĩ, vợ chồng anh Nhật quyết định mở bán cơm tấm. Hằng ngày, khi đi chợ, bà Lan còn lấy thịt lợn tươi ngon, giá tốt và thái giúp nhà anh Nhật.

Quán cơm của nhà anh Nhật (bên phải) và quán cơm của ông Thanh, bà Lan nằm kề cận. Ảnh: NVCC

Anh Nhật bất ngờ khi những dòng chia sẻ ngắn của mình gây chú ý trên mạng xã hội. Rất nhiều người dành lời khen ngợi cho hành động ấm áp, tốt bụng của cô chú hàng xóm.

"Thật hiếm có hàng xóm nào tuyệt vời như vậy. Cô chú không lo ngại đối thủ cạnh tranh mà còn giúp đỡ tận tình"; "Quá tuyệt vời. Bạn hãy trân trọng hàng xóm tốt như vậy"; "Cô chú là quý nhân phù trợ của bạn đó"; "Trên đời vẫn còn những người thật tốt bụng";... là những bình luận khen ngợi người dùng mạng để lại.

Một số người từng là khách quen của quán cơm ông Thanh, bà Lan, đều khen cơm của quán ngon, giá rẻ và chủ quán phục vụ rất thân thiện.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Nhật cho biết, từ nhỏ, anh đã hay sang ăn cơm ở quán nhà hàng xóm.

Sau này trưởng thành, tận dụng mặt bằng gia đình ở khu phố trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ, vợ chồng anh Nhật mở kinh doanh nhiều sản phẩm như cà phê, nước trái cây... nhưng chưa thành công.

Anh chị cũng từng nghĩ về việc bán hàng ăn nhưng e ngại, sợ hàng xóm giận. Không ngờ, hơn 2 tháng trước, chú Thanh sang nhà chơi và chủ động gợi ý vợ chồng anh Nhật mở quán cơm tấm.

"Quán cô chú nổi tiếng đông khách trong khu vực. Cô chú quan niệm, buôn có bạn, bán có phường, không e ngại cạnh tranh mà mong sao hai nhà cùng đông khách", anh Nhật kể.

Được sự động viên của cô chú, vợ chồng anh Nhật học nghề rồi quyết định mở bán cơm tấm Sài Gòn.

"Tôi học công thức trên mạng, tự nấu thử rồi mời mọi người ăn, góp ý trước khi mở bán. Hai vợ chồng làm mọi công việc từ nấu cơm, nướng sườn, làm chả trứng, chiên cánh gà... Đúng như chú Thanh nói, rất nhiều khách quen của nhà chú qua nhà tôi ủng hộ rồi giới thiệu lẫn nhau, giúp chúng tôi nhanh chóng có lượng khách ổn định", anh Nhật kể.

Vợ chồng anh Nhật chọn bán cơm tấm theo gợi ý của hàng xóm. Ảnh: NVCC

Cơm tấm của vợ chồng anh ăn kèm sườn nướng, dưa leo, xà lách, dưa chua, mỡ hành, canh và nước chấm chua ngọt. Ngoài ra, khách có thể gọi thêm chả cá, chả trứng, trứng ốp la hay cánh gà rán. Mỗi suất có giá 25.000-35.000 đồng.

"Bây giờ mỗi trưa, tôi bán được 40-50 suất. Có đợt, giá thịt lợn tăng cao, vợ chồng tôi loay hoay không biết giải quyết thế nào. Cô chú hỗ trợ nhập nguồn thịt giúp để giữ giá tốt. Việc gì chúng tôi không biết, cô chú không bao giờ nề hà giúp đỡ", anh Nhật chia sẻ về hàng xóm.

Anh kể thêm, sáng 6/1, một người dùng mạng xã hội đã đặt mỗi quán 10 suất cơm để làm từ thiện. Anh Nhật và ông Thanh cùng nhau đi giao hàng từ sáng sớm.

"Tôi coi vợ chồng Nhật như con cháu nên việc giúp đỡ hoàn toàn bình thường, không có gì to tát cả", ông Thanh chia sẻ.